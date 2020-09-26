【保你大】羅國森：保單回報再難「保證」？

上次提到，筆者跟芳姐茶餐廳的老闆娘芳姐，談到在超低息周期下，保險公司被迫要調低保單紅利的滾存息率，即是派出來的紅利，如果留在保單中滾存，現在保險公司只能給予一個較低的息率。不過，這個息率仍然高過所有銀行存款。但這時，精明的芳姐又捉到問題重點，質疑保單公司的分紅也會減少。

「芳姐，大部分保單的分紅，並非單一來自投資收益的，而且，剛才（上期文章所說）筆者提到，現在只是低息周期，即是穩健的投資工具，收益愈來愈少，但保險公司收到客人的保單，也有小部分投入股票市場的。現在股市雖然不是好，但也不至於太差，加上個別板塊的股票，表現特別優秀，保險公司未必會得不到正常投資回報的。」

「但除了投資收益之外，還有甚麼因素會影響保單分紅？」

「其實，每個分紅的保險計劃，每年分紅多少，主要取決於4個因素，第一是該計劃全年的賠償額；第二就是退保情況；第三是行政開支，而第四才是剛才提到的投資收益。」

「明白了！如果某年某月某保險計劃的賠償數字大增，即使當年投資回報很高，也可能令該年度的分紅減少？」

「正是呢！但當然也可以相反的，即投資回報低了，但賠償和退保比預期少，也可以不會太影響當年的分紅！」

「明白了，很多有分紅的保險計劃，都有保證回報的部分。你剛才說，保險公司在超低息周期被迫要減紅利滾存的息率，其實這也影響你們提供的保證回報，對嗎？」

「芳姐，佩服呀，這樣你也能想到！正是呢，我們一些分紅保單，有保證回報，也有非保證回報。很多時，保證回報就是透過持有一些十分穩陣，但利息較低的投資產品來獲得，例如債券；而非保證回報就透過持有一些風險較高的資產去獲得，例如股票。現在市場上的定息產品，都如此低息，真的會考起保險公司的投資團隊呢！」

「明白了，但有哪個行業不是面對艱難的環境呢？我們餐飲業在疫情之下，更是面對前所未有的挑戰呢！」

「是的，你們的行業真的十分困難，但我也可以告訴你，我們保險業除了面對當前的惡劣環境外，還有監管要求上的轉變，也可能令我們不能提供太高的保證回報。」

「這是甚麼意思？」

「是這樣的，未來全球保險監管機構會要求保險公司以風險為本去計算資本要求，這樣會令保險公司不敢提供更多有保證回報的產品，即是有儲蓄成分，或稱為分紅保單。結果，未來的保險產品，會更偏重純保險產品。不過，這些問題都比較技術性，我也不太了解，未來一步步，我們也會更清楚的。」

「很有趣呢！這樣也好，保險公司是應該賣純保障的產品嘛！」

「其實，保險也是理財工具的一種，能夠多元化一點，才是對客戶最好的服務呀！」

「沒錯，我也想提供更多餐單給你選擇，但奈何我的資本有限，也只能如此了！」芳姐開玩笑地跟筆者說。

「現在已經很好了！」

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