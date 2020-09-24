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【新股IPO】是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價　

股樓投資 08:13 2020/09/24

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中概股概念已玩完！？

這兩天幾隻中概股陸續公布上市定價，且都是以低於最高發售價來定價，折讓幅度介乎13%至逾20%不等，這難免令人感覺是否見近日上市的新股表現，已不及稍早前農夫山泉（09633）那段時間，加上百勝中國（09987）在月初上市首日跌破招股價，予人一種雷聲大雨點小的感覺，都令投資者對中概股有點卻步。

一文看清下周新股招股詳情（9月23日更新），想知詳情請按：【下一頁

嘉和生物6998即日起招股 入場費約12121元，想知詳情請按：【下一頁

本月有幾隻中概股接力登場，到底表現又會如何呢？在掛牌揭盅前，先從定價來分析，都予人一種不敢太進取的感覺，若是真，也無可厚非，因為近日掛牌的新股表現都未見突出，即如樂享互動（06988）之前被吹捧為「微信概念股」，又說有官謀力撐，一手中籤率得10%，結果竟「破底」收場。這或多或少都會令陸續來招股的新股變得保守。

其中，為歷年入場費最貴的再鼎醫藥（新上市編號：09688）公布，最終發售價確定為每股562元，較最高發售價低約13.27%，預計集資總額為59.37億元；再鼎醫藥是次港第二上市，發售1,056.41萬股，最高發售價648元，下周一（28日）掛牌；摩根大通、高盛及花旗為聯席保薦人。

再鼎醫藥9688今日起招股　入場費32726元為歷年最貴，想知詳情請按：【下一頁

中通快遞2057明日招股 入場費13535元，想知詳情請按：【下一頁

此外，中通快遞（新上市編號：02057）公布最終發售價為每股218元，較最高發售價低約18.66%；集資總額預計98.1億元，下周二（29日）掛牌。該股是次發售4,500萬股，公開發售佔5%，最高發售價268元；高盛為獨家保薦人。

至於將於下周寶尊電商（新上市編號：09991）以82.9元定價，較早前所訂最高發售價103.9元低20.2%；該股將於下週二（29日）掛牌。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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