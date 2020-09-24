WeWork中國再獲摯信資本領投15億元　摯信營運合夥人出任署理行政總裁

▲ WeWork今（24日）宣布，WeWork中國獲摯信資本領投的2億美元（約15億港元）後續投資（Follow-on investment）。

共享辦公空間品牌WeWork去年經歷連番失利，在美國上市失敗後全球收縮，惟WeWork仍未退縮。WeWork今（24日）宣布，WeWork中國獲摯信資本(TrustBridge Partners)領投的2億美元（約15億港元）後續投資（Follow-on investment）。同時宣布，摯信資本營運合夥人姜躍平出任公司署理行政總裁，但未有公佈詳細的股份變動。

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WeWork中國於大中華區12個城市中設立超過100個社區，超過6.5萬名會員。而是次投資將推動WeWork中國繼續擴展其會員社群，當中包括來自各行各業、不同規模的創業家、中小型企業、大企業等。

WeWork全球行政總裁Sandeep Mathrani指，隨著全球企業對辦公室方案的靈活性和規模的需求日益增加，WeWork將針對工作和生活新常態，以辦公室服務方案幫助企業客戶達到更高的成本效益。

摯信資本管理合夥人葛豐則表示，過去幾年見證了WeWork在大中華區過去的穩健發展，亦觀察到「空間即服務」模式的市場潛力，同時看到工作新常態增加了對靈活辦公空間的需求。深信市場對WeWork所提的辦公室服務解決方案的需求將持續增加，因此摯信資本將繼續長期投資WeWork中國。

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早於今年初，已有外媒報道，摯信資本及新加坡投資公司淡馬錫（TEMASEK）與WeWork中國，就增持進行談判，計劃取得控股權，此舉有助減低WeWork及軟銀的負擔。完成後續投資前，WeWork持有WeWork中國約逾半股份，其他股東包括軟銀、弘毅投資、摯信資本等機構投資人。



責任編輯：曾曉汶