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【美股焦點】Facebook虛擬貨幣Libra項目遇阻 聯合創始人傳離職

即市財經 20:10 2020/09/23

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Facebook的虛擬貨幣項目Libra目前仍未能正式推出。

外媒體報道，Facebook（美︰FB）虛擬貨幣「Libra」項目的聯合創始人Morgan Beller已經辭職。令Libra的前景添上更多不確定因素。Beller於2017年加入Facebook，負責該公司的區塊鏈項目，她是Facebook的Libra項目和Navi支付項目的聯合創始人。

報道稱，離開Facebook的Beller將成為風險投資公司NFX的的合伙人。Facebook的Libra項目暫定於今年推出，但自去年6月份首次宣布以來，該項目就受到來自立法者和監管機構等多方面的阻力。

據此前報道，Facebook修改了虛擬貨幣計劃，建議Libra與各國貨幣掛鈎，並由全球監管機構進行監管，希望通過縮減規模，讓Libra獲得監管機構的批准。

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編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） Facebook 虛擬貨幣

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