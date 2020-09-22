【笨鐘見聞】倫敦吸引力反下降？ 疫症後的英國樓市

最近有很多朋友想來英國買樓，他們考慮的地方包括曼徹斯特、伯明翰、倫敦、雷丁、巴斯和布里斯托爾等，真是天南地北都有。朋友也常問筆者英國樓市在六月重啟後情況如何？

暫時看來，疫症對英國整體樓市不但沒有負面影響，反而因疫症而累積的購買力度大大超出預期。￼英國地產成交量通常在七八月會因暑假旅行而減慢，但根據英國地產網站Rightmove 的數據，今年八月成交額卻達370億英鎊，是過去10年有記錄以來最高的月份，比之前的歷史高點還高了20%，成交量也比去年同期增加了38%。

￼同時全國平均叫價也同比增加了4.6%，除了需求累積外，政府豁免￼50萬英鎊以下樓宇的印花稅也拉前了未來需求。但反觀倫敦市中心區的樓市卻沒有如全國其他地方般火熱，筆者認識一些朋友正在思考是否要搬離倫敦。雖然很多港人喜歡在倫敦市中心居住，但其實英國人普遍比較喜歡近郊的居住環境。居住在市中心，繳付昂貴的租金，主要因為上班和晚上外出消遣方便。但冠狀肺炎使公司和員工都了解到在家工作其實是可行的，筆者居住的大廈一些年輕鄰居告訴筆者，他們認為在家工作效率更高，因為減少了在公司和同事閑談的時間，也減少了往來公司的交通時間。而且近郊樓價比較低，跟倫敦市中心同一價錢可以享受到更大的居住環境。

事實上有不同的數據正在顯示搬離倫敦已正在發生￼。根據Rightmove 數據，樓市在疫情重開之後，倫敦市居民有54%的樓宇搜索都是倫敦以外的樓盤，比疫症前45%為多。

另外一個觀察，就是全國一房單位售價跟去年同期下跌了大約1.5%，但反觀三房公寓和2至5房的屋都大約有2.5%升幅。投資者在倫敦最喜歡買一房單位，貪其容易租出。根據英國房地產網站Zoopla的報告，4房屋子在今年5月後只需要29天便賣出，遠比去年45天短了16天，但一房公寓銷售所需時間只縮短了7天。這可能也是反映了，在疫症之後，大部份人普遍覺得居住環境比方便更加重要。￼￼筆者有一位居住於英國南部的親戚，去了六月把一間四房獨立屋推出市場，雖然有人參觀，但還價卻沒有幾個。但由今年七月中開始，來睇樓的人陸續不斷，有兩個買家還願意用原本開價買入。

至於旺市何時會完結，筆者沒有肯定答案，政府補助工資計劃在10月底便結束，如經濟不能完全重開，有機會影響樓宇按揭還款能力。但可幸的是英國有一半樓宇完全沒有樓按，再者過去10年因利率低企，每月還款額大部份用於減低借貸本金，所以筆者希望沒有能力還款的只屬少數。另一個要考慮的時點，就是減免售價50萬英鎊以下樓宇印花稅優惠會在明年三月結束，到時情況如何，筆者沒有水晶球，最後也是決定於那時的經濟和疫症情況。