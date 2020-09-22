  • 29°C
香港時間 : 2020923日 (三) 20:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【笨鐘見聞】倫敦吸引力反下降？ 疫症後的英國樓市

環球政經 09:00 2020/09/22

分享：

最近有很多朋友想來英國買樓，他們考慮的地方包括曼徹斯特、伯明翰、倫敦、雷丁、巴斯和布里斯托爾等，真是天南地北都有。朋友也常問筆者英國樓市在六月重啟後情況如何？

暫時看來，疫症對英國整體樓市不但沒有負面影響，反而因疫症而累積的購買力度大大超出預期。￼英國地產成交量通常在七八月會因暑假旅行而減慢，但根據英國地產網站Rightmove 的數據，今年八月成交額卻達370億英鎊，是過去10年有記錄以來最高的月份，比之前的歷史高點還高了20%，成交量也比去年同期增加了38%。

￼同時全國平均叫價也同比增加了4.6%，除了需求累積外，政府豁免￼50萬英鎊以下樓宇的印花稅也拉前了未來需求。但反觀倫敦市中心區的樓市卻沒有如全國其他地方般火熱，筆者認識一些朋友正在思考是否要搬離倫敦。雖然很多港人喜歡在倫敦市中心居住，但其實英國人普遍比較喜歡近郊的居住環境。居住在市中心，繳付昂貴的租金，主要因為上班和晚上外出消遣方便。但冠狀肺炎使公司和員工都了解到在家工作其實是可行的，筆者居住的大廈一些年輕鄰居告訴筆者，他們認為在家工作效率更高，因為減少了在公司和同事閑談的時間，也減少了往來公司的交通時間。而且近郊樓價比較低，跟倫敦市中心同一價錢可以享受到更大的居住環境。

事實上有不同的數據正在顯示搬離倫敦已正在發生￼。根據Rightmove 數據，樓市在疫情重開之後，倫敦市居民有54%的樓宇搜索都是倫敦以外的樓盤，比疫症前45%為多。

另外一個觀察，就是全國一房單位售價跟去年同期下跌了大約1.5%，但反觀三房公寓和2至5房的屋都大約有2.5%升幅。投資者在倫敦最喜歡買一房單位，貪其容易租出。根據英國房地產網站Zoopla的報告，4房屋子在今年5月後只需要29天便賣出，遠比去年45天短了16天，但一房公寓銷售所需時間只縮短了7天。這可能也是反映了，在疫症之後，大部份人普遍覺得居住環境比方便更加重要。￼￼筆者有一位居住於英國南部的親戚，去了六月把一間四房獨立屋推出市場，雖然有人參觀，但還價卻沒有幾個。但由今年七月中開始，來睇樓的人陸續不斷，有兩個買家還願意用原本開價買入。

至於旺市何時會完結，筆者沒有肯定答案，政府補助工資計劃在10月底便結束，如經濟不能完全重開，有機會影響樓宇按揭還款能力。但可幸的是英國有一半樓宇完全沒有樓按，再者過去10年因利率低企，每月還款額大部份用於減低借貸本金，所以筆者希望沒有能力還款的只屬少數。另一個要考慮的時點，就是減免售價50萬英鎊以下樓宇印花稅優惠會在明年三月結束，到時情況如何，筆者沒有水晶球，最後也是決定於那時的經濟和疫症情況。

 

撰文: Ronald Chan

一位在香港投資界打滾了差不多30年，凡事喜歡每事問的芬佬，搖身一變，在港英之間兩邊飛，現在成為老友間的南官夫人信箱，協助解決在英國買屋、租屋、子女讀書、投資和移民等問題。今後會在這裏分享他在大笨鐘下的所見所聞。

FB Page: 笨鐘見聞 - 基金經理眼中的英國
Email: bigbencolumn@gmail.com

經濟 樓價 在家工作 英鎊 成交 銷售 地產 布里斯托 伯明翰 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋