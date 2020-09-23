【滙豐股價】惠譽：滙豐、渣打等與中國聯繫密切銀行　被美國制裁風險升溫

▲ 國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）發表研究報告指，在中港有龐大業務的大型非美資銀行，例如滙豐及渣打被美國制裁的風險正在升溫。

中美關係緊張，市場憂慮美國實行金融制裁。國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）發表研究報告指，在中港有龐大業務的大型非美資銀行，例如滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 被美國制裁的風險正在升溫。

惠譽表示，中資銀行及與中國聯繫密切的非美資銀行或會陷入被美國制裁的圈套，未來數月美國政府必定開展調查程序，並向國會提交一份海外金融機構清單，涉及與損害香港主權的組織進行巨額交易。但惠譽預期，美國當局不會對舉足輕重的中資銀行實施實質制裁，以免中方採取報復行動，並為雙邊貿易及投資帶來風險。

惠譽又指，美國制裁中資或港資背景的銀行或導致其聲譽受損。若制裁擴展至與中國政府有強烈聯繫的企業或國企，將加劇銀行貸款組合的信貸風險，甚或限制信貸增長。

惠譽稱，目前為止，外資銀行未有行動停止在中國或香港的營運，因認為中國及香港仍有增長機會。但另一邊廂，這亦令該等銀行面臨信譽或誠信風險，皆因或會被當地監管機構視為幫助客戶逃避制裁及關稅。

歷史上，美國監管機構主要對違反制裁的歐洲銀行收取巨額罰款，歐洲則將重點放在洗黑錢方面。

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編輯：袁諾曦