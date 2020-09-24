【樓市熱話】港人最愛「炒」風　網民：嫌樓價被炒貴是自己沒有能力

香港樓價貴是不爭的事實，不過有網民就認為港人常常抱怨樓價被炒貴是因為自己沒有能力。

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這位網民出帖指，不少人嫌樓價被炒貴，但卻會炒演唱會門票、炒iPhone、炒PS5，只要是有利可圖便會「乜都炒一餐」，所以總結了「自己冇能力嘅就話人炒貴曬」的結論。

有網民表示同意，指世界就是如此運作，自己沒有能力便會抱怨別人。有人則認為樓是不用炒都會貴，相反iPhone等過了時就不再值錢，兩樣的性質不同，但事實是兩者都被炒貴。

也有人指是因為沒有能力的人無法炒樓，只能炒iPhone、PS5才會有這個現象。另有人心水清，表示：「從來喺香港，買樓就唔係一件人人做到嘅事。」

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責任編輯：楊子瑩