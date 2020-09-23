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【每日焦點】TikTok、fb相繼出招　對抗假消息、假帳號

科技 20:00 2020/09/23

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美國總統大選前夕，各大科企也積極清除網絡上會造成社會危害的內容。

社交平台消息傳播迅速，在美國總統大選前夕，各大科企也積極清除網絡上會造成社會危害的內容。社交平台抖音（海外版稱為TikTok）以及Facebook也相繼表示，正努力應對大量在其平台上發布和分享的非法和有害內容。

Facebook表示，日前共刪除了155個帳戶、11個專頁、9個群組，以及旗下Instagram的6個帳戶，並強調這些帳號已違反使用政策。

>>>【美國大選】Facebook刪逾百中國假帳號　涉干預美國及亞洲政治

TikTok同時發表透明度報告，表示今年上半年在全球範圍內，共刪除了超過1.04億部短片，被下架的短片數量更比去年下半年增加了一倍多。

該企也曾致函Instagram、Google、YouTube、Twitter、Twitch、Snapchat、Pinterest和Reddit的行政總裁，盼能尋求合作，解決平台散播非法和有害內容。

>>>TikTok上半年刪逾1.04億部短片　籲科企聯手打擊不法內容散播

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【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦

YouTube Kids攻港　家長可管理觀看內容及時間

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責任編輯：曾曉汶

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