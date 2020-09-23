俄羅斯反對派領袖出院 克里姆林宮：歡迎回家

▲ 俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，在德國柏林留醫32日後出院。

懷疑在西伯利亞中毒的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，在德國柏林留醫32日後出院。醫生相信納瓦爾尼有機會完全康復。德國、法國和瑞典都要求俄羅斯解釋。俄羅斯克里姆林宮否認跟事件有關，並表示若納瓦爾尼願意，可跟其他公民一樣重返家園。

納瓦爾尼在柏林Charité醫院留醫32日，其中24天都在重症監護病房。他在周六（19日）在Instagram提到，目前他使用手機、倒水或爬樓梯都有困難，因為他的雙手仍然無力，雙腿容易發抖。

醫院聲明說，考慮納瓦爾尼的健康取得很大進展，認為他有機會完全康復，但對於中毒後對身體長遠潛在的影響，目前言之尚早。

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柏林當局說，在德國、法國和瑞典進行的毒理測試都顯示，納瓦爾尼是受到神經毒劑「諾維喬克」毒害，要求俄羅斯解釋。

周一（21日），納瓦爾尼請俄羅斯當局交出他上個月陷入昏迷時所穿的衣服，並指控莫斯科在他的案件中隱瞞重要的證據。

莫斯科則重申未發現有犯罪證據，克里姆林宮否認同事件有關，並表示若納瓦爾尼願意，可跟其他公民一樣重返家園。

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責任編輯：葉芷樺