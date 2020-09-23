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【蝕讓離場】再有納米盤業主蝕住沽 喜點業主揸住單位1年半就輸咗70萬

股樓投資 19:34 2020/09/23

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近月樓市氣氛持續好轉，新盤也蜂擁而出，但最近市場仍錄得納米盤蝕讓成交。其中土瓜灣喜點開放式單位，業主持貨1年半後沽貨，連同各稅項蝕讓約70萬元離場。

香港置業首席聯席董事胡耀才表示，以上成交為喜點中低層F室，單位向西南望樓景，開放式間隔，實用面積約255平方呎。胡耀才稱，單位以520萬元放盤近兩個半月後接獲外區客洽詢，議價後減價約40萬元，以約480萬元成交，實用呎價約18,824元。以現時同類單位成交價約500萬元計算，是次成交較市價低約4%。

【樓市現象】康怡花園連錄成交 代理拆解兩房呎價遠高於三房8%之謎?，了解按【下一頁

據了解，原業主見近期市況回暖，由於早前購入另一個單位，要「細屋換大屋」，故急於沽貨套現。而新業主為夫婦，近月一直物色筍盤上車，見上述單位價錢合理，睇樓1次後即決定承接。


資料顯示，業主於2019年3月以約486萬元購入上述單位，換言之，業主持貨1年半左右就轉讓單位，單是帳面計已蝕達６萬元，單位期內樓價跌幅達1.23%。如計入購入單位時繳付的印花稅，再加上轉售需付的樓價10%額外印花稅，以及代理佣金等，業主實際蝕讓達70萬元。

【爭相入市】趁疫情緩和樓價未反彈投資者加快入市 鐵路沿線屋苑成追捧對象，了解按【下一頁】


胡耀才指，隨著疫情回穩，市場出現納米盤蝕讓成交，但喜點放盤業主未見急於沽貨離場，目前議價空間也只有1%左右。現時喜點255平方呎的開放式單位入場費由500萬元起，由於銀碼夠細，吸引不少投資者前來找尋心頭好。

 

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記者：陳詠妍

樓價 喜點 土瓜灣 額外印花稅 疫情 放盤

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