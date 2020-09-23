【美國大選】拜登獲年輕人看好 支持度高特朗普26百分點

▲ 民主黨總統候選人拜登在年輕選民方面的支持度急升，本月更領先特朗普26個百分點。

美國總統大選11月3日舉行，超過6成美國年輕人表示絕對會投票，年輕選民的投票意向更是舉足輕重。美國有民調指出，民主黨總統候選人拜登在年輕選民方面的支持度急升，本月更領先特朗普26個百分點，反映年輕人對拜登正在改觀。

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美國全國廣播公司（NBC）與《華爾街日報》進行民調，於9月13至16日訪問美國約320名40歲以下選民。結果顯示，拜登（Joe Biden）在年輕選民方面的支持度達59%，而特朗普（Donald Trump）的支持度只有33%。

值得留意的是， 拜登於1月至8月期間，有41%年輕選民對其持負面看法，而28%人對其持正面看法。但拜登於9月成功扭轉局面，持負面看法的選民跌1個百分點至40%，而持正面看法的選民卻急升10個百分點至38%。

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至於特朗普在年輕選民方面的支持度則持續下滑。對特朗普持正面看法的年輕人，維持不變於31%。至於對特朗普持負面看法的年輕人，則由今年1月至8月的58%，升4個百分點至62%。

根據今年1月至8月的調查，拜登在年輕選民方面的支持度只有55%，而特朗普則為25%。上述結果反映隨著選舉逼近，拜登於9月獲年輕人更加看好。

責任編輯：鄭錦玲