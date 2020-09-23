【網絡安全】微軟Bing伺服器未加密　用戶資料恐外洩

▲ 微軟（Microsoft）推出的網絡搜尋引擎Bing，近日被網絡安全公司踢爆，其伺服器遭不法份子入侵及攻擊，超過6.5TB用戶資料被刪除。

由微軟（Microsoft）推出的網絡搜尋引擎Bing，近日被網絡安全公司踢爆，其存放用戶搜尋資料的伺服器因未加密，而被不法份子入侵並遭到攻擊，超過6.5TB用戶資料被刪除。

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網絡安全公司WizCase與白帽黑客Ata Hakcil發現，微軟用作存放Bing用戶搜尋資料的Elasticsearch伺服器遭Meow攻擊，即是以自動化工具刪除資料的攻擊行為，超過6.5TB資料被刪除。受影響的資料包括裝置資訊、GPS使用者由搜尋引擎連出去的網址、作業系統、使用者ID資料如微軟帳號ID、裝置ID等。

研究團隊推測，所有以Bing App搜尋的用戶資料都在暴露風險範圍中，而相關資料若落在其他不法分子手中，可能引發勒索郵件、釣魚郵件、甚至上門偷竊等威脅。研究人員提醒，為避免洩露地點資訊，用戶使用時Bing及Google等搜尋引擎時，都應關閉GPS、並啟用VPN上網。

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責任編輯：曾曉汶