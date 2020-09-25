【農夫山泉9633】賣水賣到市值千億　農夫山泉未來路如何走？　

農夫山泉被譽為「中國可口可樂」，也有「水中茅台」之稱，當眾人驚嘆賣水竟然賣到市值上千億時，這個看似是神話的企業奇，卻又非毫無根據。根據其招股書所述，農夫山泉確保其賣的水「每一滴都有它的泉頭」，市場多年來一直傳出農夫山泉擬上市的傳言，而多年來公司一次又一次否定「有上市的計劃」，直至近日，「不嫁不嫁還需嫁」，最後還是披上嫁衣，來港上市。

農夫山泉中期純利微跌0.4%【下一頁】

不少企業擴張是依靠上下游的併購，透過併購中的協同效應發揮價值，唯農夫山泉一直以來的擴張是憑藉建立品牌、擴展銷售網絡、開拓水源等方式，因此，公司蘊含着大量未被體現價值之無形資產。在現行國際財務報表準則（IFRS）中，公司自身創造的無形資產如品牌、客戶關係、銷售網絡等是不會直接反映在資產負債表上。農夫山泉是次上市，公開發售約3.88億股，佔公司總股本約3.6%，以招股上限21.5元定價，公司上市時市值達2,300億元。

農夫山泉跑贏大市？麥格理兩大理由撐【下一頁】

坊間對農夫山泉上市的原因有多個揣測，筆者認為，其企業發展也達到樽頸，公司的其中一個賣點是天然水資源，但隨着政策與環境轉變，取得未被開發的天然水源愈發困難，國內的水源爭奪戰越演越烈，而且其內銷網絡、產品開發已達成熟階段，「走出去」成為企業的唯一出路。早在2018年，農夫山泉已在物色海外水資源，當時農夫山泉欲在新西蘭購置水源地「Otakiri Springs」，但遭當地強烈反對。這些年，民營企業在「走出去」的道路上處處碰壁，尤其在世界政局朝「去全球化」的方向發展，農夫山泉，能否扭轉這局面，將會是其成敗之關鍵。

本文節錄自674期《WEALTH》樂道好估

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