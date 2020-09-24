朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難（訂戶專享）

南韓總統文在寅於聯合國大會發言，呼籲聯合國支持南北韓結束一直未正式完結的韓戰，讓朝鮮半島邁向和平。文在寅這次未要求北韓棄核，有別於南韓過往表態，這並非反映放棄解決北韓核問題，而是改變既有策略，先易後難。

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