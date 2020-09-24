朝鮮半島和平靠自己 文在寅對北韓策略先易後難（訂戶專享） 環球政治 09:55 2020/09/24 分享： 南韓總統文在寅於聯合國大會發言，呼籲聯合國支持南北韓結束一直未正式完結的韓戰，讓朝鮮半島邁向和平。文在寅這次未要求北韓棄核，有別於南韓過往表態，這並非反映放棄解決北韓核問題，而是改變既有策略，先易後難。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠肺炎】諾貝爾頒獎禮取消 二戰後首次 2020/09/23 【新冠肺炎】諾貝爾頒獎禮取消 二戰後首次 【美國大選】拜登獲年輕人看好 支持度高特朗普26百分點 今日 【美國大選】拜登獲年輕人看好 支持度高特朗普26百分點 【南韓疫情】新增確診再破百 4分1人感染源頭不明 2020/09/23 【南韓疫情】新增確診再破百 4分1人感染源頭不明 【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施 2020/09/23 【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施 美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈 今日 美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？（訂戶專享） 2020/09/23 【美國大選分析】特朗普鐵定提名大法官 問題是哪個更幫到手？（訂戶專享） 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 2020/09/22 曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 英國失業惡化 BNO移民點算好 2020/09/17 英國失業惡化 BNO移民點算好 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 2020/09/17 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 地緣政治 政治 外交 文在寅 金正恩 北韓核問題 南韓 北韓 核武 聯合國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入