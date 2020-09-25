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【跟股神投資】散戶如何抄股神「功課」?　涂國彬：想一注獨贏勝算太低

股樓投資 19:16 2020/09/25

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今年來，股神有不少前所未見的操作，不止多年來首次參與抽新股，而且更是一家管理雲端數據的公司。同時，他又遠赴日本股市掃貨，以逾60億美元，一口氣購入5家日本商社的股權，確實讓人難以捉摸，剛過90歲生日的股神，為何突然作出多項創舉？

有咩新股IPO？即睇【下一頁】 

對巴菲特的投資心法、理念素有研究的永豐金融資產管理董事總經理涂國彬稱，本來巴菲特的投資手法就是靈活多變，並非純粹一句「買入持有」，便可以概括之。事實上，股神開始投資至今，最初師承格拉咸（Benjamin Graham）買入估值便宜的雪茄屁股，到後來受到費雪（Philip Fisher），以至其老拍檔芒格（Charlie Munger）的影響，變得更着重以合理價錢，買有價值及增長的企業，理念上已經是很大的變化。

當問到，股神今年所作的投資有何啟示？涂國彬坦言，對一般投資者明顯有很大局限，未必可以照辦煮碗。「大家必須明白，巴菲特的操作是多角度的，其擁有的優勢亦不是一般人可以企及，例如旗下再保險業務提供相當充足的彈藥，以至於後來他成名後影響力愈盛，每每可以在金融危機爆發時，得到外界相邀借助他的財力支持，並得到相當不俗的條件。」

市弱吼乜好？ 邊類股成避險選擇？【下一頁】

說穿了，股神財雄勢大，截至第二季，巴郡坐擁1,466億美元現金，較第一季末多出93億美元，而今年眾多的投資只是佔其很小部分，好像入股日本5家商社，斥資約60億美元，僅佔上述手持現金的4%左右。至於，今年8月投資在巴里克黃金的金額，只區區5.7億美元，根本是微不足道。他說︰「投資者若要抄功課，也要明白持股比例之重要性，對於巴菲特來說，只是全盤的一小部分，但有些投資者可能在股神的眾多持股中，挑選一兩隻，希望一注獨贏。不過，人家是一整個組合的風險回報管理，若集中投資其中一兩隻，完全不合比例，不止風險高，勝算太低了。」

確實，巴菲特也有老貓燒鬚的時候，就說近的，明明新冠疫情正向全球蔓延，巴郡卻在2月27日斥資4,500萬美元增持達美航空，結果股神要在低位沽清手上所有航空股，並公開認錯。因此，投資者「抄功課」也要量力而為，須懂得分散風險。

本文節錄自674期《WEALTH》 封面故事

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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