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【跟股神投資】巴菲特投資新股首日帳面賺1倍

股樓投資 19:27 2020/09/25

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）54年來首次投資新股——雲端數據平台Snowflake（SNOW），上周三（16日）於紐約證券交易所掛牌，獲股神入股加持的Snowflake上市集資34億美元，為美國今年最大型的新股，巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）持有Snowflake 2.5億美元股票，且同意透過次級交易額外收購400萬股，未上市前，巴菲特投入約6億美元。Snowflake首日勁升逾倍後，市值高達700億美元，已超過Uber。該股招股定價，從75至85美元上調至100至110美元，最終定於120美元。開市價達245美元，最高位319美元，收報251.87美元，勁升112%，這讓巴郡持有的股權由約7.3億美元，跳升至 15.5 億美元，單日帳面獲利超過8億美元，若以Snowflake盤中高點319美元計算，巴郡單日帳面獲利更可達10億美元。

股神抽新股Snowflake有何吸引之處？【下一頁】

巴菲特近年改變向來對科技股的厭惡，靠持有大量蘋果（AAPL）股份（目前在其投資組合中佔約40%），才過今年的新冠疫情衝擊。巴郡首季虧損，第二季利潤按年淨增86%，其中主要受惠於核心持股蘋果公司的股價升勢。如今揀中Snowflake，可能是巴郡在多年來錯過科技業爆炸性成長後，試圖投資下一個科技寵兒的舉動。5月時巴郡披露股票組合，投資者都不敢置信，因為巴郡大部分時間都在瘋狂沽貨，經過一輪沽售傳統股後，巴郡於7月20日，斥逾17億美元（約132.6億港元）大手認購約7150萬股美國銀行（BAC）股票，7月底續有增持。

巴郡除了由沽貨轉為增持外，亦有多項令人意外的措舉，一、短炒Sirius XM（SIRI），巴郡最近買賣Sirius XM Holdings和Liberty SiriusXM Group兩隻股票。巴郡減持SiriusXM Holdings 8,240萬股，倉位市值減少約4.9億美元。但另一方面，巴郡增持1,180萬股估值較貴的Liberty SiriusXM追蹤股票，約值4.2億美元。

散戶可以點學股神投資?【下一頁】

巴郡更教人意外的是，買入少量巴里克黃金（Barrick，GOLD）這隻金礦股，相當於1.2%股權，市值5.65億美元，引起市場哄動。由於巴菲特過往一向對黃金或金礦股有保留，亦多次將黃金比喻為低等投資。另外巴郡亦增持STORE Capital（STOR）580萬股，價值約1.5億美元，持股量已經高過10%的股權。少量增持森科能源（SU）、克羅格（KR）股份。

本文節錄自674期《WEALTH》 封面故事

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撰文 : 柯慧琳、林衞

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