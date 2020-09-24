【涼風有信Vincent@iM網欄】 倘若拜登當選 年底或現大型股災

各位讀者好！終於踏入秋分節氣，即是酉金月(雞)已經來臨。筆者完全感受到那股強金的氣息，不知讀者又如何？

最近好多不開心的事發生，因為筆者身邊陸續有些我很尊敬的長輩離去。

大家會問，何解今個月的疫情稍緩，但就持續有人去世呢？

首先，因為今年「庚子」流年，屬於弱金的一年。唯獨本月「乙酉亅令金力轉強，但這樣卻令很多人受不了。試想本來弱的金，突然間一個月內暴強，身體是極難適應這種轉變。就好像金屬本身會冷縮熱脹，但幅度過大，就會發生金屬疲勞而導致折斷。

所以無論如何，希望本月大家平安過渡。

好了，回說美國大選，隨著兩位總統候選人的辯論即將展開，大家都摩拳擦掌，準備欣賞這場國際大龍鳳。

筆者過去寫了多篇預測美國選情的文章。若讀者記得，我是傾向看拜登贏的。原因是他的八字官殺混雜，屬於超級政客的格局。反觀特朗普八字只是一個被寵壞的企業家，毫無官運可言。

看民調，仍然是拜登領先。那筆者想問大家一句，倘若拜登真的當上美國總統，大家又估下接著會發生什麼事？我第一件事想到的，就是股災。

熟悉投資的朋友，相信在過去這半年都聽過不少知名的國際投資家，表示美國股市正在醖釀另一場超級大泡沫。

明眼人也看出，今年新冠肺炎肆虐全球，但美國股市竟然不跌反升、屢創新高。這跟經濟的根本面是完全背馳，這種升幅是純粹靠聯儲局印銀紙托出來的。試想像，一個如此脆弱的泡沫，只需要些微壓力就可以引起連鎖骨牌效應導致股災。

在術數上，雖然我確信拜登會當選，但他八字殺重身輕，以大量的「水」為官。由於股市屬水，這個八字除了以水為忌，亦以水作包袱、要處理的問題，所以上任後要處理金融危機絕對不出奇。

再者，以特朗普的性格如果敗選，定必會帶同一大班背後支持他的商家撤資，導至股市下跌，給民主黨一個下馬威。畢竟股市是升是跌，他們都會賺錢。但最令人擔心的卻是疫情。筆者過去的文章亦多次提及，疫情最壞的時候還未到。我相信最壞的時候，應該在今年農曆十一月。

眾多不明朗因素之下，筆者建議各位投資者，現階段宜持盈保泰，等到過年之後再作任何重大的投資決定方為上策。祝大家股海慈航，平安到岸！

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