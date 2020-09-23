【史上最嚴重】澳洲470條領航鯨擱淺　近300條死亡

澳洲斯曼尼亞周一（21日）發現有270條領航鯨擱淺在海岸，救援人員連日拯救，今日（23日）由高空偵察發現另一批約200條領航鯨擱淺，救援人員相信大部分已死亡。3天以來共有約470條領航鯨擱淺，成澳洲史上最大規模的鯨魚集體擱淺事件。

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當地周一發現首批擱淺的270條領航鯨，當局發起大型救援行動，由國家公園工作人員、漁民和義工組成的救援隊伍，試圖以裝有特殊吊索的船隻將牠們帶到深水區，惟當中有至少有90條已死亡，也有部分獲救的領航鯨，隨著浪潮再次擱淺。

第二批發現的200條領航鯨，有野生動物學家相信，原本是與第一批一起生活，但未知擱淺原因。有指第二批發現的領航鯨大部份已死亡，沒有救援的必要，剩下的難題是要如何處理大量領航鯨屍體。

事實上，近8成澳洲鯨魚都在塔斯曼尼亞海岸擱淺，情況普遍。根據《美聯社》指，澳洲最大規模一次鯨魚集體擱淺事件在1996年發生，當時有320條領航鯨擱淺在澳洲西部海岸。相鄰的紐西蘭2017年也曾發生過同類事件，約600頭領航鯨受困岸邊。

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責任編輯：楊子瑩