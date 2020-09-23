【美元走勢】美滙指數升穿94　美元反彈升甚麼？

▲ 近日美元一洗頹勢，美滙指數再升穿94，拖累金價跌穿1900美元關口。

新冠肺炎全球大流行，全球央行推出多項寬鬆貨幣措施救經濟，美國瘋狂印鈔，美元貶值之聲不絕於耳。惟近日美元一洗頹勢，美滙指數再升穿94，拖累金價跌穿1900美元關口，跌至兩個月來的最低水平。美元今次升勢原因何在？

原因一：歐洲迎新一波疫情

歐洲疫情惡化，法國、西班牙等國家擬加強防疫措施。英國宣布最新限制措施，晚上10點後的酒吧及餐廳必須關門。外電報道，法國巴黎亦有意收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對疫情反彈。上述因素皆不利經濟復甦，令歐元偏軟，美元相對轉強。

原因二：股市調整

環球股市調整，投資者對避險資產需求上升，成為美元反彈的另一原因。然而，今波避險情緒，黃金未發揮資金避難所的作用，美元買盤壓過了黃金。有分析認為是季末投資組合重新配置所致，一些看好黃金和股市的投資者重投債市。

不過，著名外匯策略師、Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管 Win Thin認為，美元升勢難持續，美元不會停留當前水平，估計美滙指數將下試到2018年2月的低點，即88水平，這意味著目前價位跌約6%。

相關文章：

尚渤投資：美聯儲將避免實施負利率 美元弱勢料持續

【黃金牛市】瑞銀：非常看好黃金 料明年金價可見2100美元

【美元危機】李小加：美元暫無替代品 人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳