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【美元走勢】美滙指數升穿94　美元反彈升甚麼？

即市財經 18:23 2020/09/23

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近日美元一洗頹勢，美滙指數再升穿94，拖累金價跌穿1900美元關口。

新冠肺炎全球大流行，全球央行推出多項寬鬆貨幣措施救經濟，美國瘋狂印鈔，美元貶值之聲不絕於耳。惟近日美元一洗頹勢，美滙指數再升穿94，拖累金價跌穿1900美元關口，跌至兩個月來的最低水平。美元今次升勢原因何在？

原因一：歐洲迎新一波疫情

歐洲疫情惡化，法國、西班牙等國家擬加強防疫措施。英國宣布最新限制措施，晚上10點後的酒吧及餐廳必須關門。外電報道，法國巴黎亦有意收緊防疫措施，包括禁止在公眾地方舉行超過10人的聚會等，以應對疫情反彈。上述因素皆不利經濟復甦，令歐元偏軟，美元相對轉強。

原因二：股市調整

環球股市調整，投資者對避險資產需求上升，成為美元反彈的另一原因。然而，今波避險情緒，黃金未發揮資金避難所的作用，美元買盤壓過了黃金。有分析認為是季末投資組合重新配置所致，一些看好黃金和股市的投資者重投債市。

不過，著名外匯策略師、Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管 Win Thin認為，美元升勢難持續，美元不會停留當前水平，估計美滙指數將下試到2018年2月的低點，即88水平，這意味著目前價位跌約6%。

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編輯：吳敏芳

外滙 疫情 經濟 美滙指數 歐元 美元 美滙 法國 歐洲 美國

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