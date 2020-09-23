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【黃金時代】花旗看好金價最快半年升上2400美元 全因這潛在風險

股樓投資 19:42 2020/09/23

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國際金價自8月高見每盎司2,075美元後便呈現調整，現時已回落至1,880美元水平。然而大行仍然看好金價後市表現。外媒報導，花旗在最新的季度大宗商品展望報告中預測，因應美國總統大選風險，金價或在年底前創新高，並會在6至12個月內升至2,400美元。

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報告指出，貴金屬市場可能低估了11月大選的不確定性，以及選舉結果可能延遲出爐，因此黃金期貨可能從現價飆升超過200美元。

花旗表示，本周現貨金價因美匯指數持續走強受壓，但花旗仍看好長期的金價走勢，認為現時的跌勢只是短線的技術性調整，以中長期計，金價將受基本面因素帶動持續上漲。今年實物黃金的銷量持續不振，則是影響金價表現的一個因素。

該行又預計，在3個月內，現貨金價會重新升至2,200美元；另外在6至12個月內，金價將繼續升至2,400美元；而2021年底前，金價將維持在2275美元上方，較該行早前預測上調約300美元。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

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