【美股焦點】景順︰關注總統大選辯論 聚焦對華政策等四大重點

▲ 美國總統大選首場辯論會在月底舉行。圖為尋求連任的美國總特朗普。

美國總統大選首場辯論將9月29日舉行。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，兩位候選人對中國的方針均不會破壞市場環境，但仍需留意他們在應對新冠肺炎疫情、稅收以至基礎建設上提出的政策。

Hooper認為，要留意候選人所提出應對新冠肺炎疫情的首選策略，以及有關他們對疫情再度爆發的更多詳細應對方案。而這些方案有可能對經濟活動產生重大影響。同樣重要的是，要了解候選人會如何向大眾分發疫苗。

在中美關係方面，她指出，特朗普政府的政策方針令市場大幅波動，大眾擔心若他能連任即意味著將對中國採取更難以確定和更激烈的行動。但另方面，拜登政府在中美關係上對市場的潛在影響存在更大的未知之數。拜登的措施或更為審慎，以多邊主義為主。

她認為，這兩種方法都不會破壞市場環境，儘管後者可能會引起一些擔憂，但相比特朗普的雙邊主義，多邊主義可能更為理想，並且是邁向全球化的一步。

拜登上台料會加稅

若果拜登當選總統，市場最大的擔憂是稅收可能會增加。市場希望了解拜登的稅收計劃中會徵收哪些稅項，以及經濟狀況會否影響其落實的時間。顯然，經濟復甦仍然非常脆弱，因此若明年提高稅收可能會引起問題。

在1930年代，美國政府以基礎建設支出來應對失業問題並使大眾重返工作職位，成功緩和失業問題並協助經濟發展。因此值得留意候選人在基礎建設上的支出計劃如何，包括其支出金額，以及將如何籌集資金，甚至在何時實施計劃。

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編輯︰侯景成