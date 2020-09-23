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【南韓疫情】新增確診再破百 4分1人感染源頭不明

環球社會熱點 18:10 2020/09/23

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【南韓疫情】新增確診再破百 4分1人感染源頭不明

南韓疫情再有反彈趨勢，新增的新冠肺炎病例重上3位數，為8月中以來最多。4分1的新增確診者感染源頭不明，加上零星的群聚感染，令南韓周三再多110人染疫，比起周二的61宗，幾乎倍增。衛生部門警告，新症再過百令人擔憂，因感染源頭不明的確診明顯增加。

南韓周二（22日）新增61人確診，為8月13日以來最少，但一日後便再多110人染疫。在過去兩周，感染源頭不明的確診佔比升至25.2%，24.8%的患者來自群聚感染。

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南韓延長第二級防疫限制措施至9月27日，禁止50人以上的室內聚會，以及100人以上的戶外集會，公共設施如博物館仍未重開。該國設有三級防疫限制措施。

南韓即將迎來中秋節，過百萬國民計劃出遊，成為疫情反彈最新的憂慮。中秋節過後，南韓人亦會慶祝諺文日，連續兩周的長假期，加劇疫情反彈的風險。當局呼籲民眾盡量不要外出旅遊。

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南韓即將迎來中秋節，過百萬國民計劃出遊，成為疫情反彈最新的憂慮。

責任編輯：鄧燕君

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