【滙豐股價】大多散戶行都在增持滙豐 除了滙豐香港

滙豐 （00005） 過去兩日連日破底，都見大量散戶買盤湧現，實情是否如此，可從港交所 （00388） 旗下中央結算的券商持倉變動看到端倪。

翻查中央結算的滙豐券商持倉紀錄下發現，相信以散戶為主要客戶的銀行，所持的滙豐股份在周一、周二全綫增加。

惟一例外是滙豐香港，持倉在過去兩日減少約136萬股，以過去兩日收市價平均計，減持總額約近3,900萬元。減持金額雖不多，但在其他銀行持量遍普增加情況下，滙豐客戶減持滙豐股份的情況相對突兀。

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滙豐客戶持股近13% 停孖展恐打亂部署

滙豐香港客戶一直是滙豐股東的中流砥柱，中央結算資料顯示，港、英兩地上市的滙豐約有5成股份存放在港，其中滙豐香港持倉達已發行股本12.72%，獨佔本港股東持倉約4分1。相關的持倉相信包括了滙豐旗下資產管理及零售銀行的客戶所持的滙豐股份。

滙豐香港客戶同為滙豐本港主要股民來源，但為何在過去兩日的大跌市，未見撈底反而減持呢? 除了由於長情股東死心外，最主要原因可能是滙豐香港突於上周公布，於12月7日起取消向滙豐及恒生 （00011） 兩隻股票提供孖展借貸有關。

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滙豐香港停止向滙豐及恒生提供孖展的決定，也許打亂了個別客戶的資金部署，遂不敢貿然入市撈底，甚至跌市中仍毅然減持的原因。到12月初暫停孖展決定生效時，滙豐股價會否進一步受壓，值得關注。

撰文：劉德斌