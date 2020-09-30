【宏觀術數@iM網欄】明月幾時有，中秋閒談太陰

明日便是中秋，縱然連日大雨，未必可把酒問青天，仍衷心祝願大家人月兩團圓，也順道談一下術數中的月亮（太陰星）。

中秋古稱「仲秋」，日子定在農曆八月十五，除了那天月亮特別滿圓外，秋夜天朗氣清時更形皎潔，喻意團圓。

古代中國使用陰陽合曆，指導農耕大多依據太陽曆如二十四節氣、七十二候等，藉掌握四時氣候進退變化作業；宗教及節慶則每多和陰曆（太陰曆）相關，如每年的正月初一農曆新年、元宵（上元）節、佛誕、七夕、盂蘭/中元（七月十五）、中秋、重陽及下元節等等。當中的上元、中元及下元節都分別選擇了月圓的十五，加上中秋，一年便有最少選定了四個月圓作宗教節慶日子了。

▲ 今年中秋月圓於牡羊座（模擬圖）



斗數重陰曆，太陰吉凶三個原則

在術數中，對陰陽二曆使用也各有不同。傳統使用天干地支為重的術數（如子平八字、奇門遁甲及六壬數等等）也較多依據節氣及四季五行旺衰法則。而使用陰曆為主而較為人熟知的術數應算是紫微斗數了，主星有太陰星，並且主女性、母親及情感，和星占學的意義相通，更有趣之處為太陰星的吉凶性質也和星占（甚或天文）相符合。不幸的今年農曆八月中秋時正值流月太陰化忌，相關不良影響容易發生。

如果太陰坐命或影響父母宮者，吉凶和天文相關則主要有三點，其一為太陰星宜坐落夜間的地支宮位（亥、子、丑宮）為廟旺有力及吉利。其次，命主如亦為於夜間出生也屬較有利，日間出生而坐命宮，則易和女性親屬緣份略欠或帶「刑剋」等，再者，太陰入命時，也利於出生於上弦月（初一至十四）的人，會較下弦月（十六至月底）出生者為佳，其原理在於月亮在上弦時正從新月（朔）漸至月圓（滿），正如事情向好方面發展一樣。惟如果正好十五月圓，則反而因為住後便會由盈至虧，反非最佳。

這個觀念在擇日上也被重視的。如果要擇日開建項目、公司、新事業等等，希望發展長遠廣大發展，擇日便宜選在上弦月；反之如果是結絕事項例如拆卸、平息是非官司等等，便宜選在下半月開始，如此類推。

▲ 北半球看見的月相

太陰主富，利擇日求財

談到擇日，東西方星占在選擇吉日上重點亦有不同，並且是和日、月有關。簡單而言「中法選擇重太陽，西法選擇重太陰。」這是由於星占學上太陰星在星盤上繞行一周為一個月，即一天13度多，屬行度最快的一顆主星，而太陽則以一年循環黃道星盤一周，約每天一度，因太陰星行「疾」（快），容易和其他星曜及星座產生不同的吉凶組合，故此在擇日（時）便顯得更為重要。舉一例子如按古法天星擇吉作嫁娶安床，便宜於當時太陰星位於處女、獅子、雙子或金牛座，並和主感情喜慶的金星形成良好的相位的時刻，及避免會合不利感情的土星、天星、冥王星等。如果用其他星曜作重點，擇日等候的時日便可能經月或年了。

此外，另一原因是「太陽主貴，太陰主富」，古代中國社會士、農、工、商，重視出仕當官掌權，光宗耀祖，而西方則較重營商謀利，選擇上便更重視太陰的影響力。

在風水擇日上，如營造地基、豎造移徙、入伙等等，大多數則仍以太陽吉照為佳，取其長久興旺，此部份並不複雜，往後談及擇日時再詳細分析具體操作方法。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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