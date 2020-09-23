【新冠疫苗】各國疫苗測試結果陸續出爐　瑞銀指若成功標指升300點

▲ 全球陸續有疫苗測試結果出爐，瑞銀指若成功標指將升300點。

外國傳媒報導指，未來幾周輝瑞、Moderna、阿斯利康、強生等公司新冠疫苗結果將陸續出爐，對股市將是一大考驗。

根據瑞銀分析，環球股市5月以來的升幅，大約有四成來自疫苗對預防新冠肺炎效果的憧憬。世衛組織指，現時全球正在人體試驗的新冠疫苗超過30種，進入後期試驗的超過6種，因此早前阿斯利康及牛津合作的疫苗暫停試驗時，市場對單一疫苗失效的反應相對輕微。

然而，研究機構Good Judgment預測美國3月底可廣泛派發疫苗的機會率為54%，高於7月初時預測的不到兩成，但較9月初預測超過七成的機率，明顯已有所下降。

瑞銀集團美國與全球股市策略主管Keith Parker預計，若有一種獲批兼廣泛採用的疫苗，標普500指數將上升約300點，但如果臨床試驗的消息令人失望，標普500指數就要跌100點。假如連續有多次挫折，市場或重新思考疫苗的進度。

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編輯：謝克迪