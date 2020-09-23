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【新盤情報】太古終有新盤登場　EIGHT STAR STREET 最快下季推

股樓投資 18:09 2020/09/23

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樓盤質素影響升值，其中太古地產（01972）的樓盤較受歡迎，皆因集團重視建築質素，旗下住宅物業屢獲建築獎項，惟近年太地甚少新盤推出。及至今日（9月23日），太地旗下灣仔星街8號單幢樓項目，今命名為「EIGHT STAR STREET」，預計最快今年第四季推出。 

資料顯示，項目提供多種戶型，包括一房至三房單位，實用面積約430平方呎至910平方呎，當中包括設有戶外平台的特色單位。此外，項目亦提供兩個特色頂層複式單位，實用面積約980平方呎及1,200平方呎，其中一個設有私人天台。 

談到樓市前景，太古地產住宅業務董事杜偉業說，雖然疫情影響樓市，但集團對整體經濟及香港樓市有信心，又稱本地住屋需求龐大，料樓市平穩發展。除了上述項目，杜偉業說，集團與嘉里、信置合作的黃竹坑站第四期項目，也正致力發展，涉及800伙單位，而柴灣重建商住項目，則與政府商討補地價事宜。 

地址 灣仔星街8號
住宅座數 1
物業設計

地下底層：零售

地下：零售、主要入口及電梯大堂

1樓：會所

2樓至22樓：住宅單位

23及25樓：頂層複式單位

不設4、 14及24樓層
層數 共24層 (不包括轉換層、1樓夾層、機電樓層、天台、上層天台及頂層天台)
單位數目 37
單位及面積

標準單位

一房至三房單位，實用面積約430平方呎至910平方呎

特式單位

兩房及三房連私人平台單位，實用面積約430平方呎至910平方呎

頂層複式單位，實用面積約980平方呎至1,200平方呎
會所設施 健身室及有蓋庭園
預計落成年份 2022

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撰文 : 黃卓賢

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太古地產 EIGHT STAR STREET

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