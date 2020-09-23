【華為禁令】美「淨網」影響未知　華為加大B2B業務繼續招聘人才

▲ 華為輪值董事長郭平向傳媒表示，雖然未知915禁令的具體影響，但強調華為的人力資源政策將保持平穩，會繼續招聘優秀人才，積極在B2B業務方面覓新機會。

中美科技戰持續，美國政府日前針對華為再推升級版「915禁令」，華為輪值董事長郭平在2020 華為全聯接大會（HUAWEI CONNECT）後向傳媒表示，雖然未知915禁令的具體影響，但強調華為的人力資源政策將保持平穩，會繼續招聘優秀人才，積極在B2B業務方面覓新機會。

郭平指，雖然新冠肺炎疫情衝擊多個行業，但反而帶動ICT行業、相關技術的需求增長，例如5G通話、更穩定的網絡連接、線上醫療、教育及辦公等，所以進一步促使大眾對於連網、計算等方面需求，看好B2B業務擁有巨大拓展潛力。他又強調，該企將會打造「5機」協同，即5G、雲、計算、AI技術與行業應用融合，提供創新的智能解決方案。

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此外，就美國政府早前宣布5G網絡「乾淨路徑」倡議，再擴展至5個領域：乾淨運營商、乾淨商店、乾淨應用、乾淨雲儲存以及乾淨電纜（光纖纜）的「淨網」（Clean Network）倡議，縱橫硬件與軟件封殺中國網絡科技企業，同時敦促盟友站隊。華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤回應指，暫時未見該倡議對華為5G業務有明確影響，並相信各國及運營商會基於事實、理性的規則來作明確選擇。

至於問及華為澳洲將繼續裁員及終止當地的研發中心投資計劃，他就表示：「澳洲是很小的市場，從來都不是我們特別聚焦的市場」，亦會將有限資源服務真正有需要該企的客戶。

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記者：張寶燕