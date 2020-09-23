【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋　學者料僅相當於2%折扣

兩大超市百佳及惠康分別獲得1.84億元及1.62億元保就業津貼後，先後推出各項回饋活動。有學者認為，此類型優惠活動僅相等於1%至2%的折扣，即不足9折，對市民幫助不大。

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香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波認為，現時兩大超市需要把所獲得的一半津貼，回饋消費者，但事實上一半的比例並不足夠。他續指，現時每月本地超市40億元營業額，而兩大超市的店舖數量又高達市場8成，現時的優惠活動微不足道。

大抽獎幫助不大

超市亦有不同策略回應政府規定，包括向弱勢派發消費券及舉行抽獎。雖然百佳舉行３,200萬港元大抽獎，引起極大迴響，但李認為對升斗市民幫助不大，特別是深受疫情影響的港人未必中獎。反而，他較認同派發消費券，因可實際幫助有需要人士；惟需留意能否順利運作派發、審查機制。

最佳辦法：退回津貼？

李兆波續指，現時的矛盾源於政府機制出現漏洞，現時推出的回饋活動反而讓兩大超市獲得鋪天蓋地的宣傳。他相信，兩大超市所屬集團，分別是長和及怡和，申請保就業計劃是希望把津貼撥至系內更受疫情影響的公司。不過，事到如今，李相信更佳的解決辦法是兩大超市退回全部保就業津貼。

此舉與英國的情況類似，早前當地政府企業提供的無薪假津貼。不過有不少疫市賺錢的企業，亦全數退回英國政府。一方面更有效善用資源，另一方面品牌亦贏得掌聲。

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記者：葉泳珊