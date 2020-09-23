  • 29°C
香港時間 : 2020923日 (三) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【百佳抽獎】兩大超市斥逾億優惠回饋　學者料僅相當於2%折扣

商業 18:00 2020/09/23

分享：

兩大超市百佳及惠康分別獲得1.84億元及1.62億元保就業津貼後，先後推出各項回饋活動。有學者認為，此類型優惠活動僅相等於1%至2%的折扣，即不足9折，對市民幫助不大。

【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象

香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波認為，現時兩大超市需要把所獲得的一半津貼，回饋消費者，但事實上一半的比例並不足夠。他續指，現時每月本地超市40億元營業額，而兩大超市的店舖數量又高達市場8成，現時的優惠活動微不足道。

大抽獎幫助不大

超市亦有不同策略回應政府規定，包括向弱勢派發消費券及舉行抽獎。雖然百佳舉行３,200萬港元大抽獎，引起極大迴響，但李認為對升斗市民幫助不大，特別是深受疫情影響的港人未必中獎。反而，他較認同派發消費券，因可實際幫助有需要人士；惟需留意能否順利運作派發、審查機制。

最佳辦法：退回津貼？

李兆波續指，現時的矛盾源於政府機制出現漏洞，現時推出的回饋活動反而讓兩大超市獲得鋪天蓋地的宣傳。他相信，兩大超市所屬集團，分別是長和及怡和，申請保就業計劃是希望把津貼撥至系內更受疫情影響的公司。不過，事到如今，李相信更佳的解決辦法是兩大超市退回全部保就業津貼。

此舉與英國的情況類似，早前當地政府企業提供的無薪假津貼。不過有不少疫市賺錢的企業，亦全數退回英國政府。一方面更有效善用資源，另一方面品牌亦贏得掌聲。

【疫市求生】旅行社停擺　創辦人轉做兼職大妗

【好想去旅行】Staycation熱潮不退　85%港人半年內仍想歎酒店

記者：葉泳珊

相關文章

【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象
今日
【百佳抽獎】超市回饋方案誰最著數？　兩大超市增曝光、挽形象
【疫市求生】消毒產品商機大　Signify新品能有效殺新型冠狀病毒？
今日
【疫市求生】消毒產品商機大　Signify新品能有效殺新型冠狀病毒？
【中秋節】月餅製作班受人數限制生意跌　烘焙店推線上課程成功挽生意
今日
【中秋節】月餅製作班受人數限制生意跌　烘焙店推線上課程成功挽生意
【中秋節】自製月餅顯心意　小店開班授秘技吸6位數生意
今日
【中秋節】自製月餅顯心意　小店開班授秘技吸6位數生意
就業 疫情 無薪假 營業額 保就業 超市 惠康 百佳

下一篇文章

【中秋節】自製月餅顯心意　小店開班授秘技吸6位數生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市開店】牧羊少年咖啡館連開2店　年底登陸屯門銅鑼灣
【疫市開店】牧羊少年咖啡館連開2店　年底登陸屯門銅鑼灣
【零售寒冬】奇華生意額跌三至四成　冀季尾銷量回暖
【零售寒冬】奇華生意額跌三至四成　冀季尾銷量回暖
【限聚令放寬】《Frozen夢幻特展》11月中抵港　10大主題區還原電影場面
【限聚令放寬】《Frozen夢幻特展》11月中抵港　10大主題區還原電影場面
【保就業計劃】百佳履行企業社會責任　10月向弱勢社群派現金食物券
【保就業計劃】百佳履行企業社會責任　10月向弱勢社群派現金食物券
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【疫市求生】旅行社停擺　創辦人轉做兼職大妗
【疫市求生】旅行社停擺　創辦人轉做兼職大妗