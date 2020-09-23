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平安好醫生推「 平安醫家 」　構建醫患溝通橋樑

即市財經 17:35 2020/09/23

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平安好醫生宣布推出子品牌 「 平安醫家 」。

平安好醫生 （01833） ）宣布，推出子品牌 「 平安醫家 」 ，構建專業醫患溝通橋樑，將旗下私家醫生、醫生工作台 、醫生隊伍和保證保險四大服務整體升級，包含醫生之家、家庭醫生、私家醫生三個含義，打造服務用戶和醫生的雙平台 。

平安醫家在原有創新產品「私家醫生」 基礎上升級，針對個人和家庭，推出多層會員體系的健康管家服務。平安醫家的私家醫生服務可以幫助個人用戶解決普通小病，家庭醫生服務則跟隨整個家庭，為家庭提供全方位的醫療健康服務。平安醫家將借助AI科技以及海內外優質醫療資源，為每個用戶配備專屬醫生，通過長期追蹤用戶健康狀況，生成連續的、完整的個人健康檔案。

平安好醫生臨時董事長兼首席執行官方蔚豪表示，，今年年中平安好醫生啟動戰略升級，聚焦渠道、服務、能力三大方向全面升級，推出 「平安醫家」，是平安好醫生鞏固行業領軍地位，引領行業趨勢，加速業務縱深發展的必然選擇。

相關文章：平安好醫生：已部署逾30間互聯網醫院 未來加強專科診療

【平安好醫生】平安好醫生名字被指侵權　未來或不再「平安好醫生」？

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編輯：袁諾曦

香港股票 平安好醫生（01833） 經濟

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