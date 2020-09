【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施

英國的新冠肺炎疫情惡化,英國首相約翰遜周二(22日)宣布多項防疫措施升級。英媒指英國各地在新防疫措施的適用情況不一,其中英國政府要求酒吧及餐廳於晚上10時後關閉的措施,適用於北愛爾蘭以外的英國地區。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)於國會宣布升級防疫措施的詳情如下:

1. 維持限制6人以上聚會,出席婚禮人數減半至不可超過15人,喪禮人數上限則維持於30人;

2. 周四(24日)起,酒吧及餐廳須於晚上10時關閉,並只可提供送餐服務,顧客不可自行取餐;

3. 辦公室職員盡可能留家工作,有需要出門上班的民眾則可繼續照常外出;

4. 規定零售業工作人員、室内招待人員於工作時要佩戴口罩,及對零售、休閒及旅遊業的限制措施具法律效力;

5. 規定的士及出租車輛的司機及乘客,在車廂内也要佩戴口罩;

6. 擴大限聚令範圍至室内團體運動;

7. 違反限聚令及不在公共場所戴口罩的罰款增1倍,初犯者由目前的100英鎊上調至200英鎊;

英國各地的防疫措施適用情況 措施/地區 英格蘭 蘇格蘭 威爾士 北愛爾蘭 禁止不同家庭在室内聚會 X ✓ ✓ ✓ 酒吧餐廳於每晚10時關門 ✓ ✓ ✓ 審視中 盡可能留家工作 ✓ ✓ ✓ ✓ 員工及顧客於商店内戴口罩 ✓ ✓ ✓ ✓ 的士内要戴口罩 ✓ ✓ ✓ 無公布 禁止室内團體運動 ✓ X X 無公布 允許6人以下的社交聚會 ✓ X ✓ * X

備註*:威爾士地區只允許來自同一大家庭、年齡達12歲以上的6名成員聚會

英國首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)與英國首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance),周一(21日)預計英國的確診數字會每7日增一倍。他們更警告英國如不採取進一步限制措施,到10月中時將會每日增加5萬宗病例。

約翰遜周二(22日)也表示,升級的防疫措施或會持續半年。他警告英國民眾如不遵守新防疫措施,政府不排除會再實施進一步措施(reserve the right to go further)。

