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【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施

環球社會熱點 17:34 2020/09/23

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英國的新冠肺炎疫情惡化，英國首相約翰遜周二（22日）宣布多項防疫措施升級。英媒指英國各地在新防疫措施的適用情況不一，其中英國政府要求酒吧及餐廳於晚上10時後關閉的措施，適用於北愛爾蘭以外的英國地區。

英國晚上10時強制關門勢壓垮餐廳 防疫效果卻成疑 【下一頁】

約翰遜限酒吧晚上10時關門 料為期半年 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於國會宣布升級防疫措施的詳情如下：

1.  維持限制6人以上聚會，出席婚禮人數減半至不可超過15人，喪禮人數上限則維持於30人；

2. 周四（24日）起，酒吧及餐廳須於晚上10時關閉，並只可提供送餐服務，顧客不可自行取餐；

3.  辦公室職員盡可能留家工作，有需要出門上班的民眾則可繼續照常外出；

4. 規定零售業工作人員、室内招待人員於工作時要佩戴口罩，及對零售、休閒及旅遊業的限制措施具法律效力；

5. 規定的士及出租車輛的司機及乘客，在車廂内也要佩戴口罩；

6. 擴大限聚令範圍至室内團體運動;

7. 違反限聚令及不在公共場所戴口罩的罰款增1倍，初犯者由目前的100英鎊上調至200英鎊；

英國各地的防疫措施適用情況
措施/地區 英格蘭 蘇格蘭 威爾士 北愛爾蘭
禁止不同家庭在室内聚會 X
酒吧餐廳於每晚10時關門 審視中
盡可能留家工作
員工及顧客於商店内戴口罩
的士内要戴口罩 無公布
禁止室内團體運動 X X 無公布
允許6人以下的社交聚會 X    ✓ * X

備註*：威爾士地區只允許來自同一大家庭、年齡達12歲以上的6名成員聚會

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）與英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance），周一（21日）預計英國的確診數字會每7日增一倍。他們更警告英國如不採取進一步限制措施，到10月中時將會每日增加5萬宗病例。

約翰遜周二（22日）也表示，升級的防疫措施或會持續半年。他警告英國民眾如不遵守新防疫措施，政府不排除會再實施進一步措施（reserve the right to go further）。

責任編輯：鄭錦玲

英國政府要求酒吧及餐廳於晚上10時後關閉的措施，適用於北愛爾蘭以外的英國地區。

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