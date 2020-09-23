  • 29°C
香港時間 : 2020923日 (三) 21:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【零碳排放】望2035年啟用 Airbus公司推「ZEROe」零碳排放概念飛機

環球政經 20:20 2020/09/23

分享：

隨全球暖化問題越來越嚴重，減碳成為各行各業的重要課題，尤其是航空業佔全球整體温室氣體排放量的2%。空中巴士公司 (Airbus)於周一(21號)發表3款零排放概念的飛機，命名為「ZEROe」，以氫氣作為主要動力，期望能2035年正式投入使用。

【碳排放不平等】最富裕一成人口　佔全球逾半碳排放：【下一頁

世界自然基金會報告 45年間全球野生動物減少68%：【下一頁

據了解，這三款「ZEROe」零排放概念飛機，分別使用渦輪引擎客機，可搭載120至200名乘客，飛行逾2,000海哩的航程；而另一款是採用了渦輪螺旋槳的設計，客機可搭載100名乘客，飛行逾1,000海哩，適用於短程航線。

此外，第三款飛機最特別的地方是採用「翼身融合」(blended wing body)的設計，將機身和機翼二合為一，可搭載200名乘客，飛行逾2,000海哩。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Airbus執行長Guillanume Faury在聲明表示：「使用氫氣時，不論在合成燃料，或是商用飛機的主要動力來源，都會減低飛機對氣候的影響。」他又指，這3款新概念的飛機能幫助Airbus繼續研究這款不影響氣候、零排放的商用飛機的設計，更期望能在2035年面世。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

空中巴士 航空業 航空 氣候暖化

上一篇文章

Tesla將推出2.5萬美元電動車 目標產量2,000萬輛

下一篇文章

【大行報告】Nike季績具啟示 大中華區增長勁　高盛推介6隻體育用品股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【樓市熱話】幾百萬單位已是整個人生？　網民大嘆：樓價大跌人生玩完！
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【新股IPO】樂享互動6988暗盤高開25%後回落　手續費都蝕埋
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起