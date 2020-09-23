【零碳排放】望2035年啟用 Airbus公司推「ZEROe」零碳排放概念飛機

隨全球暖化問題越來越嚴重，減碳成為各行各業的重要課題，尤其是航空業佔全球整體温室氣體排放量的2%。空中巴士公司 (Airbus)於周一(21號)發表3款零排放概念的飛機，命名為「ZEROe」，以氫氣作為主要動力，期望能2035年正式投入使用。

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據了解，這三款「ZEROe」零排放概念飛機，分別使用渦輪引擎客機，可搭載120至200名乘客，飛行逾2,000海哩的航程；而另一款是採用了渦輪螺旋槳的設計，客機可搭載100名乘客，飛行逾1,000海哩，適用於短程航線。

此外，第三款飛機最特別的地方是採用「翼身融合」(blended wing body)的設計，將機身和機翼二合為一，可搭載200名乘客，飛行逾2,000海哩。

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Airbus執行長Guillanume Faury在聲明表示：「使用氫氣時，不論在合成燃料，或是商用飛機的主要動力來源，都會減低飛機對氣候的影響。」他又指，這3款新概念的飛機能幫助Airbus繼續研究這款不影響氣候、零排放的商用飛機的設計，更期望能在2035年面世。

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責任編輯：潘曉豐