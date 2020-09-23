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【體育用品股】Nike中國市場喜出望外　高盛唱好體育用品股

即市財經 17:15 2020/09/23

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Nike業績報喜，令高盛看好體育用品股。

高盛發表研究報告，指Nike內地業務增長強勁，反映內地體育用品消費反彈，利好內地其他體育品牌及零售商。

Nike今年度首季收入及純利均勝市場預期，在數碼渠道復甦下，內地市場更現雙位數增長，高盛預期Nike將推出創新產品，庫存水平將正常化，相信其他品牌亦有好消息。

高盛認為李寧 （02331） 定位最佳，品牌知名度提高、庫存壓力減、定價及成本效益較佳；安踏體育 （02020） Fila品牌亦有望帶動公司下半年銷售復甦；滔博 （06110） 及寶勝國際 （03813） 可受惠Nike品牌的表現。

除了體育用品股，與體育用品有關的紡織及服裝製造商亦望受惠，高盛看好申洲國際 （02313） 及九興控股 （01836） 的前景。

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編輯：謝克迪

 

 

 

Nike 中國 體育用品股 九興控股（01836） 安踏體育（02020） 申洲國際（02313） 李寧（02331） 寶勝國際（03813） 經濟

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