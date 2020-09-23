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【美國大選】涉干預美國政治　Facebook刪155個中國虛假帳戶

環球政經 17:38 2020/09/23

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臨近美國總統大選，Facebook周二（22日）表示，移除了一批源自中國，企圖干預美國大選和亞洲地區政治的虛假帳戶。

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【美國大選】預測特朗普連任  義烏指數過去預測有幾準？【下一頁

Facebook表示，移除了兩個源於中國及菲律賓的虛假帳戶網絡，針對共中國的網絡刪除了155個帳戶，11個專頁，9個群組和6個Instagram帳戶，指有關帳戶違反使用政策，代表外國或政府進行協同造假行為。

Facebook指，源自中國的虛假帳戶集中在東南亞活動，帳戶會假扮成菲律賓和東南亞地區人士，以中文、英文及菲律賓文發表文章、管理群組和開設專頁，分享有關菲律賓的政治新聞，特別關注美國海軍在南海的活動、北京在南海的利益、香港社會問題、對菲律賓總統杜特爾特和他女兒的支持。就美國情況，會針對兩名美國總統候選人特朗普和拜登，發表支持和批評的文章。

中國的虛假帳戶網絡，擁有超過13萬名專頁追隨者，6.1萬人的參與的群組。Facebook稱，操控這些帳戶、群組和專頁的人會透過VPN來隱藏其身份和位置，但經過調查發現所有活動與中國福建省的人士有關。

針對有關菲律賓虛假帳戶向國內受眾發布虛假訊息的情況，Facebook另刪除了57個帳戶，31個專頁和20個Instagram帳戶。

 

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責任編輯：楊子瑩

政治 杜特爾特 特朗普 拜登 菲律賓 福建省 香港 中國 東南亞 美國

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