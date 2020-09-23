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日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交

環球政經 18:24 2020/09/23

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日本現役最年輕的職業將棋士藤井聰太，上月在第61屆「王位戰」中勝出，奪得「王位」頭銜並晉升為8段，刷新晉升8段的最年輕紀錄。他的3封「封手」，周日（20日）在一場慈善拍賣中，以破紀錄價格成交，拍賣所得將捐給受九州暴雨影響的災區。

共同社報道，藤井的第4局「封手」以歷來最高的價格1500萬日圓（約111萬港元）成交。較過往的最高成交價，即5萬日圓（約3697港元），高出300倍。另外，藤井首次書寫的「封手」，則以550.1萬日圓（約41萬港元）成交。

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拍賣期間，一度有人出價超過3000萬日圓（約222萬港元）競投，惟買家未有向主辦方發電郵告知姓名、住址等資料，出價因而作廢。

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「封手」即是，在兩日制對局中，為免其中一方利用晚上的休息時間研究棋局，對休局前下最後一手的棋手不公，因此另一名棋手須在首日賽事結束後，將翌日第一手棋寫在紙上封存，翌日繼續比賽時，由裁判當場打開紙張，棋手按紀錄下第一手棋。

藤井聰太今年7月以17歲之齡奪得「棋聖」頭銜，上月再奪「王位」頭銜，是日本史上同時連奪兩頭銜的最年輕者。

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撰文 : 趙家盈, 陳青儀

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