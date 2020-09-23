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美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈

環球社會熱點 17:06 2020/09/23

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美國智庫公開衞星影像 料北韓下月閱兵或展示洲際導彈

專門監察北韓動向的美國智庫38 North公開衞星影像，顯示北韓下月閱兵可能展示洲際導彈。10月10日為北韓勞動黨成立75周年，衞星影像發現，閱兵儀式綵排場地擺放了一架可能載有洲際彈道導彈的車輛。分析指出，黨慶發射導彈的可能性增加，旨於在美國總統大選前，撼動特朗普政府。

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該輛汽車覆蓋有淺色篷布，停泊在平壤美林機場，當地根據金日成廣場布局搭建了閱兵儀式綵排場地。

38 North表示，雖然影像解像度不足以確定車輛的確切型號，但透過其大小和形狀，可推測為一架移動式導彈發射裝置（TEL），足以乘載一個北韓洲際彈道飛彈。

報告的作者承認，該車輛可能有別的用途，但指出「在這個特定位置和情況下，似乎不太可能」。衞星影像亦顯示，有大批部隊和車輛在閱兵訓練場上集結操練，相信10月10日會有大規模的閱兵儀式。

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衞星影像亦顯示，有大批部隊和車輛集結操練，相信10月10日會有大規模的閱兵儀式。

責任編輯：鄧燕君

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