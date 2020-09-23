【樓市現象】康怡花園連錄成交 代理拆解兩房呎價遠高於三房8%之謎?

疫情進一步放緩，準買家買樓意欲更強，其中換樓客的入市速度更快。利嘉閣地產高級經理吳玉蘭表示，最近也有不少準買家前往鰂魚涌康怡花園物色單位，屋苑本月暫錄約11宗二手成交個案，平均實用面積呎價約17,230元水平。

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日前康怡花園連錄兩宗成交，其中一宗為D座中層1室3房單位成交，單位實用面積約596方呎，望開揚池園景觀。原業主叫價1,080萬元，放盤一個星期後即減價80萬元或約7%，以1,000萬元完成交易，折合實用面積呎價約16,779元。據悉，原業主於2010年7月，以約475萬元購入上述單位。持貨10年，現轉手帳面獲利約525萬元，物業升值逾1.1倍。

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另一宗為康怡花園N座中層1室的兩房單位成交，實用面積490平方呎，屬2房則王間隔，業主叫價958萬元，最終累減68萬元以890萬元將單位易手，折合平均實用呎價18,163元。據悉，買家原為租客，見單位減價，即馬上入市，一圓上車夢。原業主於2011年以513萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利377萬元，單位升值73%。

上述兩宗成交，同為中層單位，為何兩房單位的呎價高達1.8萬元水平，但三房單位的呎價僅1.68萬元?吳玉蘭解釋，自去年政府放寬按揭保險幫助首置人士上車，新例下1,000萬樓最高可借8成，故康怡花園3房單位樓價較難突破1,000萬元，業主要將放盤叫價降至1,000萬元以下才具承接力，故造價較2房為低。

吳玉蘭補充，屋苑現時有約235個單位放售，其中2房單位叫價由828萬元起；至於3房單位叫價由1,000萬元起。現時部份放盤單位業主仍具議價空間，幅度約3%至6%左右。

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記者：陳詠妍