【匯豐股價】花旗：匯豐倘納入《不可靠實體清單》　最壞情況要沽交行

▲ 花旗認為，最壞情況匯豐可能會被迫撤出在內地的投資，包括放棄交通銀行持股。

中美關係再趨緊張，市傳匯豐 （00005） 將會被中國納入《不可靠實體清單》，導致以匯豐為首的多隻本港及外資銀行股再次承壓。券商花旗認為，假若匯豐真的被納入《不可靠實體清單》，最壞情況下，一旦匯豐被納入《不可靠實體清單》，匯豐可能會被迫撤出在內地的投資，包括放棄交通銀行 （03328） 持股。

匯豐股價今日一度跌穿2009年「世紀供股價」28元，低見27.5元，但匯豐股價低位見承接，收市反彈0.2%，報28.75元，重上「世紀供股價」水平。交行方面，交行股價今日輾轉向下，跌2.6%，收3.72元。

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花旗指，現時匯豐內地業務不大，債務比重約4%，收入佔集團收入約中單位數，盈利只有約一成多。不過，若匯豐被納入《不可靠實體清單》，將會對其內地業務造成負面影響，內地客戶也會減少交易量，同時本港的內地客戶也會避免與匯豐香港進行不必要的交易。

渣打 （02888） 方面，渣打的內地業務佔比，與匯豐相若，但渣打在內地面對的政治風險相對較小，而且渣打在「一帶一路」融資上積極參與。面對政治風險升溫，花旗料未來數周其他香港銀行股的股價將會出現調整。

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編輯：陳韻妍