【A股窩輪】金發局建議香港引入A股結構產品、可增北向通5%成交　港交所：歡迎

▲ 【A股窩輪】金發局建議香港引入A股結構產品 可增北向通5%成交

金發局發表報告建議在滬港通、深港通基礎上，在香港引入A股結構性產品以及「窩輪通」。金發局建議，首階段在香港引入A股或A股指數的窩輪產品，次階段再擴展在滬深港通南向交易涵蓋合資格的香港上市結構性產品。金發局預測，有關改革可令北向交易量增4.9%、內地期貨市場流動性增15.8%、每年對A股市場投資增380億元人民幣。

金發局表示，希望香港政府及監管機構與內地監管機構協調，共同考慮如何令國際投資者參與A股掛鉤上市結構性產品的市場，甚或如何令內地投資者參與A股相關上市結構性產品市場及香港上市結構性產品市場。

港交所 （00388） 歡迎金發局的建議，期待與監管機構和業界夥伴繼續緊密合作，進一步完善香港市場的產品組合，並持續推動兩地金融市場的互聯互通。

金發局：輪證發行商、交易所生意增

金發局建議，第一階段引入與滬港通、深港通A股或A股相關指數掛鈎的香港上市結構性產品。報告工作小組成員、金杜律師事務所香港合伙人蕭乃瑩形容，有關建議只是在香港現有上市結構產品「行前一步」，因目前香港窩輪、牛熊證市場成熟，規則和市面上都接受產品掛鉤美股等香港以外資產，掛鉤A股資產未有更改原則。

她續指，輪證發行商需要同時買賣A股資產，對沖發行輪證的風險，認為金發局的建議可令交易所、發行商都有更多生意可做。

港股兩成成交來自輪證 A股產品不會令風險大增

金發局董事、財務匯報局前行政總裁狄勤思補充，港股日均成交約兩成來自窩輪、牛熊證等上市結構性產品，未見港股較其他市場波動。他認為，即使香港推出A股掛鉤產品，只會增加北向交易幾百分點成交額，對A股日均成交而言並非龐大金額，不會大增A股波動性。

金發局指出，A股禁止即日交易或令發行商難完成實時對沖風險頭寸，令A股窩輪產品較港股同類產品有更高買賣價差，也可能出現超出經紀商的交易配額及授權等合規顧慮，但認為發行可利用A股貨銀對付交收機制（DvP）、因應A股存量管理發行量方式，不會形成大阻礙。

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記者：麥德銘