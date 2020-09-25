【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團已委3間投行負責上市　明年中上市集資234億（第二版）

▲ 外電報道，富衛集團計劃最快明年在香港上市，集資最多30億美元。

外電報道，電訊盈科 （00008） 主席李澤楷私人持有的保險公司富衛集團（FWD）最快最於明年中香港上市，集資最多30億美元（約234億港元）。富衛正與顧問探討潛在股票發行，計劃仍處於早期階段，細節可能有變，

報道續指，富衛集團已聘高盛、摩根大通及摩根士丹利為上市負責行，滙豐為聯席全球協調人。

富衛創辦於2013年，目前資產管理規模達509億美元（約3945億港元），目前擁有750萬客戶及6200名僱員，在香港、澳門、泰國、印尼、菲律賓、新加坡、越南、日本和馬來西亞等地開展業務。

（第二版更新上市負責行）

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編輯：陳健婷