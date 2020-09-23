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【新冠肺炎】諾貝爾頒獎禮取消 二戰後首次

環球社會熱點 16:53 2020/09/23

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今年的諾貝爾頒獎典禮，會改為得獎者在所在國家領獎，並以電視轉播，是1944年以來首次。

受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，許多世界級的年度盛事都因此改期或取消，今年諾貝爾獎的安排也受影響。由於避免群眾聚集，減低傳播風險，原定在瑞典斯德哥爾摩舉行諾貝爾頒獎典禮，今年會改為得獎者在所在國家領獎，並以電視轉播，是1944年以來首次。

諾貝爾基金會發表聲明說，原定12月10日在斯德哥爾摩舉行的頒獎禮，會改為以電視轉播形式舉行，今年的得獎者會在世界不同的地方領獎，可能需要大使館或得獎者所屬的大學協助。

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【新冠肺炎】諾貝爾獎晚宴因疫情取消 64年來首次【下一頁】

諾貝爾頒獎禮曾經在1944年因為第二次大戰而取消。據歷史學家指出，1944年的獎項順延至翌年頒發。

按照慣例，每年的諾貝爾獎頒獎禮會在諾貝爾逝世紀念日12月10日舉行，得獎者會親自從瑞典國王手中接過獎牌和證書，隨後與約1300位賓客之後會出席晚宴。

今年除了取消頒獎典禮外，晚宴亦會取消，是自1956年以來首次。今年得獎名單會在10月5日至12日公布。

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責任編輯：葉芷樺

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