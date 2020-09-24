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【緬甸發逹有料到】一年又到中秋日 緬甸嘅中秋月餅究竟係點﹖

名人薈萃 07:53 2020/09/24

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時近中秋佳節，身為中國人的驃哥當然也很重視這日子。正所謂每逢佳節倍思鄉，人在異地，當然更希望可以過得更豐盛去彌補一下思鄉之情。

喜歡賞月觀星的話，在仰光一定有更深一層感覺。原因在於這邊的污染少，天朗氣清，再加上高樓大廈也比香港少，引證了一句說話：外國的月亮特別圓特別大。

吃月餅已經是各地過中秋節的必備習俗，俗語説：「八月十五月正圓，中秋月餅香又甜」。月餅一詞，源於南宋吳自牧的《夢梁錄》，當時只是一種點心食品。到後來人們逐漸將賞月同月餅結合在一齊，寓意家人團圓，寄托思念。同時，月餅亦是中秋時節朋友間用來聯絡感情的禮物。而深受中國文化影響的緬甸，也有吃月餅的傳統。這邊傳統的月餅是比較偏向廣東人口味的，以蓮蓉和蛋黃為主，甚至有咸味的金華火腿和五仁味。在香港吃慣吃熟的我，登時覺得猶如置身香港一樣。價錢亦相當大眾化，只是幾十港元就買到一整盒。

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近期有很多仰光的酒店和餐廳更引入了冰皮月餅，口味亦五花八門，包括士多啤梨、朱古力、熱情果、芝士口味等等，實在過癮。驃哥就覺得以芝士口味最為合我河車，甜得來不膩，入口即溶，真的有香港五星級酒店的水準。

我嘗試問一下店家，究竟緬甸的月餅主要客人是甚麼人？ 店家回覆説以本地華人和來做生意的華人居多。原來華人人口在緬甸佔了10%，以6000萬人口計算，足足有600萬華人在緬甸生活。某一些省份甚至以華語為第一語言。難怪那麼多華人來緬甸淘金，因為我們在緬甸已經有天然的語言優勢。

筆者寫這文章時正正就在和朋友在品嚐冰皮月餘和美酒，看著這美得難以置信的月光，呼吸著新鮮的空氣，深深體會為何僑民一直保留賞月的傳統。我緬甸朋友見我忙於編寫，問此稿的題材是甚麼。我慢慢解釋了中秋傳統，嫦娥奔月等趣事，他說緬甸在這時候也有類似的節日叫光明點燈節，氣氛不遜於我們中秋佳節。究竟光明點燈節有幾特別，我們下回分解！

作者_驃國樂簡介：

搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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