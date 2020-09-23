【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦

▲ 微軟亦將瞑想示範應用Headspace的內容整合至Teams之中

在家工作忽然變得普及，不少人由要長途跋涉上班變成一起床便馬上埋首工作，甚至不少人投訴，因為沒有明確的下班時間，在家工作後工時比以前變得更長。事實上，乘車上下班的時間並非全無用處，微軟（Microsoft）的研究指出，上下班的乘車交通時間，正代表每日開始或結束工作的轉變，而企業僱員如能在那段時間靜思沉澱，工作效率可增加12至15%！

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針對在家工作，無需乘車卻換來更漫長工時的苦況，微軟（Microsoft）在今年Ignite大會上，發布協作軟件Teams一項有趣的新功能「虛擬通勤（virtual commute）」，用戶可以將它排程至每天的時間表上，當啟動它之後，Teams可以列出用戶一天的工作列表，用戶可以逐項分類，歸入已完成、留待後一天跟進等，同時Teams會詢問用戶一天的心情如何。用戶可以藉虛擬通勤，整理一整天的工作進度，同時心理上準備暫時放下公事，轉換心情迎接家務、照顧小孩等其他生活日常。

▲ Teams的介面將加入Headspace的瞑想功能與虛擬通勤。（圖片來源：微軟）

更有趣的是微軟亦將瞑想示範應用Headspace的內容整合至Teams之中，用戶可以在虛擬通勤功能中，加入瞑想作為下班排程之一，亦可安排在其他時間進行。微軟指出，瞑想應用有效協助僱員減輕工作壓力。

另一方面，微軟表示，針對在家工作的趨勢，不少企業用戶的焦點，已由企業有否合適的工具維持運作，轉移至關心僱員工作時的身心健康，預計明年，微軟的職場分析軟件會加入新功能，偵測僱員會否過勞。這些新功能，會在今年底至明年陸續推出。

記者：周俊霖