  • 30°C
香港時間 : 2020923日 (三) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦

科技 16:52 2020/09/23

分享：

微軟亦將瞑想示範應用Headspace的內容整合至Teams之中

在家工作忽然變得普及，不少人由要長途跋涉上班變成一起床便馬上埋首工作，甚至不少人投訴，因為沒有明確的下班時間，在家工作後工時比以前變得更長。事實上，乘車上下班的時間並非全無用處，微軟（Microsoft）的研究指出，上下班的乘車交通時間，正代表每日開始或結束工作的轉變，而企業僱員如能在那段時間靜思沉澱，工作效率可增加12至15%！

＞＞【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店

＞＞【微軟Ignite大會】衛星數據直通雲端　微軟發布Azure Orbital服務

針對在家工作，無需乘車卻換來更漫長工時的苦況，微軟（Microsoft）在今年Ignite大會上，發布協作軟件Teams一項有趣的新功能「虛擬通勤（virtual commute）」，用戶可以將它排程至每天的時間表上，當啟動它之後，Teams可以列出用戶一天的工作列表，用戶可以逐項分類，歸入已完成、留待後一天跟進等，同時Teams會詢問用戶一天的心情如何。用戶可以藉虛擬通勤，整理一整天的工作進度，同時心理上準備暫時放下公事，轉換心情迎接家務、照顧小孩等其他生活日常。

Teams的介面將加入Headspace的瞑想功能與虛擬通勤。（圖片來源：微軟）

更有趣的是微軟亦將瞑想示範應用Headspace的內容整合至Teams之中，用戶可以在虛擬通勤功能中，加入瞑想作為下班排程之一，亦可安排在其他時間進行。微軟指出，瞑想應用有效協助僱員減輕工作壓力。

另一方面，微軟表示，針對在家工作的趨勢，不少企業用戶的焦點，已由企業有否合適的工具維持運作，轉移至關心僱員工作時的身心健康，預計明年，微軟的職場分析軟件會加入新功能，偵測僱員會否過勞。這些新功能，會在今年底至明年陸續推出。

記者：周俊霖

相關文章

【在家工作】在家工作存漏洞？　6成港企未更新防禦系統
2020/08/21
【在家工作】在家工作存漏洞？　6成港企未更新防禦系統
【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？
2020/07/13
【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？
【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具
2020/07/14
【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具
【在家工作】科企長期WFH　蘋果微軟最早明年初才重開辦公室
2020/08/03
【在家工作】科企長期WFH　蘋果微軟最早明年初才重開辦公室
壓力 軟件 Microsoft 在家工作

下一篇文章

TikTok上半年刪逾1.04億部短片　籲科企聯手打擊不法內容散播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】電池日舉行在即　整合4大看點觀望Tesla未來大計
【Tesla】電池日舉行在即　整合4大看點觀望Tesla未來大計
【iOS 14】iOS 14支援YouTube畫中畫模式　僅限付費用戶使用
【iOS 14】iOS 14支援YouTube畫中畫模式　僅限付費用戶使用
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【人工智能】YouTube宣布恢復人手審核影片　AI錯判率太高
【人工智能】YouTube宣布恢復人手審核影片　AI錯判率太高
【顯示卡都炒】NVIDIA Store 網站出錯　官方擬人工審查訂單阻黃牛炒賣
【顯示卡都炒】NVIDIA Store 網站出錯　官方擬人工審查訂單阻黃牛炒賣
【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店
【微軟Ignite大會】Microsoft Teams會議5項更新　沉悶會議介面改成咖啡店