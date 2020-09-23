【十四五規劃】瑞銀首席中國經濟學家汪濤　中國消費規模達12萬億美元

中國在10月將會召開十九屆五中全會，會上政府將研究制定「十四五規劃」。瑞銀預測，新一個五年計劃會進一步淡化或下調GDP增長目標，構建「雙循環」的發展格局，着力拉動內需和推進結構性改革。其中，該行估算2025年中國消費規模有望達到12萬億美元。

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瑞銀首席中國經濟學家汪濤估計，未來5年中國實質GDP平均增速可能放緩至5%，在「雙循環」的背景下，「十四五」重要目標設定，將包括提高城鎮化率、消費服務業佔GDP比重、新增城鎮就業再增加5,000萬、增加研發支出等。

內需方面，瑞銀稱，未來五年中國可能繼續成為拉動全球消費增長的主要引挈。隨着國內消費升級的趨勢延續，消費者更加青睞優質的產品和服務，增加健康相關、體驗和自我提升等方面的消費支出，綫上消費或會繼續增加。該行預計，新基建領域的投資增速將明顯快於傳統基建。

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另外，未來五年戶籍城鎮化將進一步由45%提高至50%，相當於2021至2025年城鎮戶籍人口增加8,000多萬，意味大城市落戶政策有必要放鬆，有助於增加勞動力流動性，促進城鎮消費和提振生產效率。

在「十四五」中，科技創新也是重中之重，該行預計研發投入佔GDP比重的目標或由2020年2.5%增至2025年的3%，相當於增加6,000至6,500億美元。

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記者：林衛