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【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水

股樓投資 17:05 2020/09/23

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疫情持續緩和，買家加快入市，各發展商大舉推售新盤。不過，經濟前景未明，再有新盤業主撻大訂，其中主打納米盤的西營盤63 Pokfulam，更單日連錄6宗撻大訂，以樓價一成計，料遭發展商沒收近600萬元訂金。發展商同時公布銷售安排，並於周六起，以先到先得形式發售。 

【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款【下一頁

據成交紀錄冊資料顯示，九龍建業（00034）旗下西營盤63 Pokfulam，連錄6宗撻大訂個案，分別是第1座12樓E室、第1座20樓B室、第2座9樓A室、第2座15樓A室、第2座20樓A室、第2座29樓E室。以最貴一伙為例，即第2座29樓E室，實用面積494平方呎，去年5月以1,695萬元易手，實用呎價34,312元，以樓價一成計，料遭殺訂169.5萬元。 

【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心【下一頁

值得留意的是，近期屢有新盤開售，吸引不少年輕上車客入市，惟買家最好先「計好數」，以免撻訂，皆因撻訂者除了失去訂金，亦可能遭發展商追討差價。舉例說，物業原賣600萬元，惟買家撻訂，遭沒收60萬元訂金。發展商其後重售，若只賣得550萬元，發展商有權沒收50萬元差價。換言之，買家有可能合共損失110萬元。

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撰文 : 黃卓賢

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