【美股戰報】知名蘋果及Tesla投資者：Tesla回調是買入機會　未來市值將達萬億美元

知名蘋果(美：AAPL)及特斯拉(美：TSLA)投資者、Gerber Kawasaki首席執行官Ross Gerber認為，特斯拉首先是一家科技公司，其次才是一家汽車公司。

Ross Gerber表示，特斯拉在開發自動駕駛、開發能源和電池成績有目共睹。走入特斯拉廠房，首先看到的不是車間，而是大量計算機程序員，投資者將特斯拉視為汽車公司來評估其價值是絕對錯誤。

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Ross Gerber認為特斯拉在電動汽車行業具有絕對領先地位，任何競爭對手要達到特斯拉的規模需要至少數年時間，特斯拉未來將是一間萬億美元市值的公司。

今年以來特斯拉股價狂升，市值一度突破5000億美元。 Ross Gerber表示，特斯拉短時間內漲幅如此之高令人恐懼，上漲500%後回撤25至30%相當正常。特斯拉股價大幅回撤，將提供非常好的買入機會。

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