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【騰訊700】美國石油巨頭雪佛龍　禁全球員工使用WeChat

環球政經 16:40 2020/09/23

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美國商務部上周五（18日）正式宣布WeChat及TikTok禁令，要求周日（20日）起禁止民眾在美國下載這兩個應用程式。美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）已要求全球員工刪除手機上的微信（WeChat）應用程式，成為首間要求員工刪除WeChat的美國企業。

【騰訊700】騰訊承認WeChat美國或無法獲得新用戶     正評估被禁制交易識別對集團影響【下一頁

【騰訊700】應對美國禁令？ WeChat企業海外版已改名WeCom【下一頁

根據彭博報道，雪佛龍在發給全體員工的電郵中，將微信定為「不符合規定的應用程序(non-compliant application)」，要求有下載WeChat的員工在27日前，在工作手機上刪除已安裝的應用程序，否則他們便無法連接公司的網絡。

雪佛龍及WeChat母公司騰訊(00700)暫未有回應有關查詢。

美國加州法院周日就商務部的決定頒發臨時禁令，阻止WeChat需要被下架的規定。

 

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責任編輯：楊子瑩

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