馬來西亞安華：已取國會逾半支持 將籌組新政府

馬來西亞政權可能易手,反對派領袖安華(Anwar Ibrahim)宣布,已經得到國會大多數支持,準備籌組一個「強大、穩定」的新馬來西亞政府。安華未有交代獲得多少議員支持,但倘若安華說法屬實,將意味目前由總理毛希丁(Muhyiddin Yassin)領導的馬來西亞政府將會倒台。

公正黨主席安華周三(23日)作出上述宣布,並指他原定周二(22日)就此覲見蘇丹,但因蘇丹當日到醫院接受治療而押後。有關新政府詳情會留待覲見蘇丹後才公布,並披露前總理馬哈蒂爾(Mahathir Mohamad)不會加入新政府,安華僅稱:

「總言之,我們擁有強大的多數。 我不是在說4個、5個或6個……而是遠遠更多。我得到清晰明確且無可爭辯的支持,由毛希丁領導的政府已經倒台。」

(Conclusively, we have a strong, formidable majority. I am not talking about four, five or six...but much more than that. With a clear and indisputable support and majority behind me, the government led by...Muhyiddin Yassin has fallen.)