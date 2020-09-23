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馬來西亞安華：已取國會逾半支持 將籌組新政府

環球政治 16:23 2020/09/23

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馬來西亞政權可能易手，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）宣布，已經得到國會大多數支持，準備籌組一個「強大、穩定」的新馬來西亞政府。安華未有交代獲得多少議員支持，但倘若安華說法屬實，將意味目前由總理毛希丁（Muhyiddin Yassin）領導的馬來西亞政府將會倒台。

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公正黨主席安華周三（23日）作出上述宣布，並指他原定周二（22日）就此覲見蘇丹，但因蘇丹當日到醫院接受治療而押後。有關新政府詳情會留待覲見蘇丹後才公布，並披露前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）不會加入新政府，安華僅稱：

「總言之，我們擁有強大的多數。 我不是在說4個、5個或6個……而是遠遠更多。我得到清晰明確且無可爭辯的支持，由毛希丁領導的政府已經倒台。」

（Conclusively, we have a strong, formidable majority. I am not talking about four, five or six...but much more than that. With a clear and indisputable support and majority behind me, the government led by...Muhyiddin Yassin has fallen.）

毛希丁暫未作出回應，他原定在周三稍後時間發表電視演說。雖然毛希丁領導的執政聯盟本身在國會佔據多數，但優勢僅得兩席，並不穩固。倘若如安華所言，形勢對毛希丁不利，他有權向蘇丹要求解散國會，提前大選。

不過，毛希丁政府官員反駁了安華的言論，科技部部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）在Twitter貼出內閣會議照片，並寫道：「內閣會議剛剛結束，沒有東西倒下。」

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華領導的希望聯盟（Alliance of Hope）原本在2018年選舉後當勝，有望執政，但因為毛希丁率領其政黨退出，並與原本受貪腐醜聞困擾的多個反對黨結盟，成功上台執政。假如安華今次能夠上台執政，將是他顛簸政治生涯的重要里程碑。

安華曾經是執政巫統的後起之秀，但1998年跟時任總理馬哈蒂爾權鬥失敗，被判同性戀雞妝和貪腐罪成，並於2014年再次因雞姦罪入獄。安華一直否認雞姦指控，多次強調這是企圖摧毀他政途的舉動。

安華並未因此退出政壇，反而在2018年選舉贏出，跟當年的「仇人」馬哈蒂爾合作，先由馬哈蒂爾上台，原本之後改由安華接任，但因為毛布丁搞局，令安華至今未能上台。

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責任編輯：陳啟賢

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