「百毒不侵──守護健康的抗疫新科技」展覽推廣本地科研抗疫成就

香港科學館將於明日（九月二十三日）重開，同時舉行全新專題展覽「百毒不侵──守護健康的抗疫新科技」，向公眾深入淺出地闡釋新型冠狀病毒的基本知識，以及有關抗病毒治療和預防疫苗的科學原理，並透過展示香港科技大學（科大）在抗疫方面的科研成果，揭示本地科研團隊在這場世紀戰疫中，如何應用創新科技守護公眾健康。

疫情以驚人的速度傳播至世界各地，對全球公共健康造成持續及長期的威脅。面對這次危機，科大的科研人員致力與世界各地的專業團體共同協作，探尋創新的解決方案，以冀預防病毒感染、減低病毒傳播風險和研發治療方案。部分科研項目更已取得具體成果，並獲學校、安老院舍、博物館等場地採用，為是次抗疫工作提供重要支援。

展覽介紹其中七個由科大團隊主導的科研項目，例如智能發燒偵測系統、協助監察家居檢疫人士的地理圍欄技術、新型多層次殺菌塗層、研發疫苗的關鍵技術，以及應用於醫學研究的自然語言處理系統等。屆時，參觀人士可一睹最新的抗疫科技產品，對本地科研發展有更深的認識。

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是次展覽由康樂及文化事務署主辦，香港科學館和科大聯合籌劃，展期至明年二月三日。詳情請瀏覽網頁hk.science.museum，或致電二七三二 三二三二查詢。

因應2019冠狀病毒病的最新情況，香港科學館每日實施特別開放時間及入場安排，詳情請瀏覽科學館網頁hk.science.museum，或致電二七三二 三二三二查詢。

香港科學館位於尖沙咀東部科學館道二號。

（資料由客戶提供）