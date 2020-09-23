沽空機構渾水創辦人Carson Block拍片　免費傳授沽空心得

▲ 沽空機構渾水 （ Muddy Waters ）創辦人Carson Block 今日（23日）推出一個名為「Zer0es TV」的免費網絡視頻頻道。

沽空機構渾水 （ Muddy Waters ）創辦人Carson Block 今日（23日）推出一個名為「Zer0es TV」的免費網絡視頻頻道，分享沽空觀點和沽空報告。

Carson Block在宣傳影片中表示，會致力向投資者傳授沽空的機制和過程，讓投資者能理解這些問題，並從中學懂如何保護自己的投資。 他稱，市場上無其他人有任何動機告訴你這些重要信息，除了激進的沽空者。Block補充指，Twitter 有280字母的限制，而傳統電視與觀眾的交流少，不足以觸釋問題。

渾水以追狙擊中概股成名，公司的成名作是2011年狙擊加拿大上市中國民企嘉漢林業，嘉漢其後宣布破產，後來報告的矛盾多度出擊美國上市中概股如中國高速頻道、分眾傳媒等，部分後來更退市。近期的代表作則是成功狙擊瑞幸咖啡。

渾水的Twitter 賬戶目前擁有16.7萬名跟隨者。

相關文章：

【華住1179】華住遭沽空機構狙擊 指控盈利造假 發聲明反駁 指存在誤導性結論

【Tesla】渾水創辦人Carson Block：感謝上帝，我沒沽空Tesla

Tesla市值躍升全球第一車廠 馬斯克：將送「沽空短褲」給沽空者

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳