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【新股IPO】嘉和生物6998即日起招股 入場費約12121元

股樓投資 17:05 2020/09/23

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再來一隻未有盈利的生物科技股招股！

嘉和生物（新上市編號：06998）宣布，即日起（23日）至下周一（28日）招股，該股是次發行1.2億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎20.3元至24元，每手500股，入場費12,120.9元，擬於10月7日掛牌上市；聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、摩通及Jefferies。

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公司專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化，是次集資所得，其中65%擬分配至主要產品，15%擬用於其管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備，10%擬用於為其藥物管線擴展提供資金，另外10%則用作一般企業用途。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

嘉和生物—B（06998） IPO 香港股票

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